Verduras bajan hasta 10 lempiras en la Feria del Agricultor de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores que visiten la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada en las inmediaciones del Estadio Nacional José de La Paz Herrera, encontrarán esta semana una reducción en los precios de varias verduras y otros productos de la canasta básica.

Entre los productos que experimentaron rebajas destacan la lechuga, la cebolla amarilla, el cilantro, el frijol, el pataste y la remolacha, lo que representa un alivio para el bolsillo de las familias capitalinas ante el elevado costo de la vida.

Andrés Silva, vocero de la Feria del Agricultor, explicó que la disminución se refleja en varios productos de consumo cotidiano. La lechuga, por ejemplo, pasó de 50 a 35 lempiras, mientras que la cebolla amarilla bajó de 30 a 25 lempiras.

"Esta semana tenemos una rebaja en varios productos, entre ellos la cebolla, el cilantro, el frijol y la lechuga. Son precios que vienen a beneficiar directamente al consumidor", manifestó Silva.

Otro de los productos que reportó una reducción fue el cilantro, el precio pasó de 15 a 10 lempiras y el frijol también experimentó una disminución de cuatro lempiras, al pasar de 28 a 24 lempiras.