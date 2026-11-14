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Verduras bajan hasta 10 lempiras en la Feria del Agricultor de Tegucigalpa

Siete productos de la canasta básica reportan disminuciones de precios en la Feria del Agricultor, donde la lechuga registra una de las mayores rebajas

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 13:38
Verduras bajan hasta 10 lempiras en la Feria del Agricultor de Tegucigalpa

Los consumidores encuentran lechuga a 35 lempiras, cilantro a 10 y pataste a 10 en la Feria del Agricultor, donde varios productos reportan rebajas.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores que visiten la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada en las inmediaciones del Estadio Nacional José de La Paz Herrera, encontrarán esta semana una reducción en los precios de varias verduras y otros productos de la canasta básica.

Entre los productos que experimentaron rebajas destacan la lechuga, la cebolla amarilla, el cilantro, el frijol, el pataste y la remolacha, lo que representa un alivio para el bolsillo de las familias capitalinas ante el elevado costo de la vida.

Andrés Silva, vocero de la Feria del Agricultor, explicó que la disminución se refleja en varios productos de consumo cotidiano. La lechuga, por ejemplo, pasó de 50 a 35 lempiras, mientras que la cebolla amarilla bajó de 30 a 25 lempiras.

"Esta semana tenemos una rebaja en varios productos, entre ellos la cebolla, el cilantro, el frijol y la lechuga. Son precios que vienen a beneficiar directamente al consumidor", manifestó Silva.

Otro de los productos que reportó una reducción fue el cilantro, el precio pasó de 15 a 10 lempiras y el frijol también experimentó una disminución de cuatro lempiras, al pasar de 28 a 24 lempiras.

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"El pataste también bajó de 14 a 10 lempiras, mientras que la remolacha pasó de 40 a 35 lempiras. Son varios productos que han tenido una reducción durante esta semana", detalló el representante de los comerciantes.

La cebolla se cotiza ahora a 28 lempiras, luego de mantenerse en 32 lempiras. La fresa también registró una rebaja de 10 lempiras, al pasar de 100 a 90 lempiras, y el plátano disminuyó de 12 a 11 lempiras.

Sin embargo, no todos los productos experimentaron una reducción, ya que el elote en bandeja registró un incremento de tres lempiras, al pasar de 37 a 40 lempiras, de acuerdo con los precios reportados durante la entrevista.

En otros productos de la feria, la papa se mantiene a 25 lempiras la libra, el brócoli se comercializa a 30 lempiras la unidad y el repollo se encuentra en diferentes tamaños, con precios de 30, 50 y 60 lempiras.

En cuanto a los productos de origen animal, el cartón de huevos grandes se ofrece a 120 lempiras, la carne de res a 98 lempiras, la carne de cerdo a 62 lempiras y la libra de pollo a 26.50 lempiras.

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También se reportaron otros precios, como la rapadura de dulce a 68 lempiras y los productos lácteos a 80 lempiras. En el caso del pan bolillo, se mencionaron presentaciones de dos unidades, con precios de 60 y 70 lempiras.

Silva reconoció que el costo de la vida continúa representando una preocupación para los hogares hondureños; sin embargo, destacó que las rebajas de algunos productos permiten encontrar opciones más económicas en la feria.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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