Vuelta EL HERALDO 2026 alista pedales: así se desarrolla la entrega de kits a ciclistas

Tegucigalpa, Honduras.-La cuenta regresiva para la Decimoquinta Vuelta Ciclística El Heraldo está por terminar, ya es cuestión de solo horas. Mientras los ciclistas afinan los últimos detalles para enfrentar mañana domingo 15 de noviembre la gran competencia, este sábado se desarrolla la entrega de kits a los participantes inscritos. Desde las 10:00 de la mañana, el Comité Organizador habilitó el proceso de entrega en Multiplaza de Tegucigalpa, donde los pedalistas tienen hasta las 6:00 de la tarde para retirar los implementos que utilizarán durante la competencia.

Cada participante debe presentar su documento de identidad para completar el trámite y recibir su kit, que incluye el chip de cronometraje, el número de competencia, la camiseta conmemorativa de la decimoquinta edición y obsequios de los patrocinadores. Durante el procedimiento, el personal de More Sport verifica que cada chip funcione correctamente y confirma que el ciclista se encuentre inscrito en la categoría correspondiente.

La jornada representa uno de los últimos pasos antes de la fiesta ciclística que reúne mañana a los participantes de la madre de todas las batallas pedaleras de Honduras, juntando a amateurs con profesionales de todos el país y la región. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En la jornada también se aprovechó para pulir un detalle sobre la ruta. Óscar Gutiérrez, del comité organizador de la Vuelta EL HERALDO, explicó que al momento de hacer el retorno ya no será frente a la nueva Embajada de EE UU sino una cuadra más adelante, exactamente frente al Hospital San Felipe. La misma estará ampliamente señalizada mañana durante la competencia.