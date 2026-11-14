Capturan a mujer acusada de asesinar a su madre y a su hijo de cinco años en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Tres personas fueron capturadas por su presunta participación en un ataque armado que dejó dos personas muertas y un menor de edad gravemente herido la noche del viernes en la comunidad de Cataulaca , municipio de San Juan, Intibucá, en Honduras.

Entre los detenidos figura Dunia Yamileth Rodríguez Hernández, señalada preliminarmente como sospechosa de participar en el asesinato de su propia madre, Lilian Maribel Hernández, de 45 años, y de su hijo, Iker Hernández Rodríguez, de apenas cinco años.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho violento ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del viernes 13 de noviembre dentro de una vivienda de la comunidad. Las víctimas fallecieron en el lugar tras recibir varios impactos de arma de fuego.

Durante el ataque también resultó herido otro menor, identificado como Andy Johan Sánchez Hernández, de 10 años, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. Su estado de salud fue reportado como delicado, según la información preliminar.

Junto a Rodríguez Hernández fueron detenidos Marlon Alexis Orellana López, de 24 años, originario de Lempira y residente en San Juan, Intibucá, y Kevin Alexander Lara Morales, de 23 años, originario de Santa Rosa de Copán y residente en la aldea Yaterique, en el mismo municipio.

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Según las primeras versiones del caso, los tres sospechosos habrían llegado a la vivienda a bordo de una camioneta y posteriormente perpetrado el ataque utilizando armas de fuego.

Tras el hecho, los implicados habrían intentado huir en el vehículo, pero fueron interceptados y detenidos por agentes policiales en el municipio de San Juan.