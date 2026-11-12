Hondutel instala 1,860 antenas Starlink en escuelas de 218 municipios del país

Tegucigalpa, Honduras.- Para ampliar el acceso a internet en centros educativos y espacios públicos, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) anunció que ya instaló un total de 1,860 antenas satelitales Starlink en 218 municipios de país.
El proyecto contempla la instalación de 3,100 antenas satelitales, por lo que hasta el jueves 12 de noviembre, las autoridades indicaron que se había completado aproximadamente el 60% de la meta.
Las instalaciones se realizan con recursos propios y en coordinación con la Secretaría de Educación (Seduc) y la Dirección de Gestión por Resultados (Diger).
De acuerdo con la estatal, los equipos técnicos mantienen un promedio de 15 instalaciones diarias y se desplazan a diferentes comunidades para realizar el montaje, la configuración y las pruebas de funcionamiento del servicio.
La iniciativa prioriza los centros educativos ubicados en comunidades rurales y zonas de difícil acceso, donde las limitaciones de conectividad dificultan que estudiantes y docentes utilicen plataformas educativas y otros recursos digitales.
Francisco Morazán es el departamento que registra el mayor número de antenas instaladas, con 229 equipos, y ya completó la totalidad de las instalaciones programadas para ese territorio.
Le siguen Cortés, con 186 antenas; Choluteca, con 177; El Paraíso, con 156; y Comayagua, con 137. En estos cuatro departamentos todavía continúan pendientes nuevas instalaciones.
En Choluteca, Hondutel atendió recientemente una solicitud de la Secretaría de Educación para instalar 17 antenas en centros educativos del municipio de Duyure, con el propósito de ampliar el acceso a Internet en esa zona del sur del país.
La estatal también reportó que 75 antenas han sido instaladas en centros de salud y otras 54 en parques centrales, como parte de la ampliación del servicio de conectividad a espacios de atención ciudadana y uso comunitario.
La gerente general de la estatal, Lucy Salgado, quien encabezó las giras de trabajo en Comayagua, Siguatepeque y La Paz, presentó los avances del programa ante autoridades educativas, docentes, estudiantes, padres de familia y representantes locales.
Durante las visitas, Salgado reiteró que la institución pone a disposición del proyecto sus recursos humanos, técnicos y logísticos para ampliar la conectividad en los centros educativos públicos.
Expresó que el programa busca facilitar que más estudiantes y docentes tengan acceso a Internet y puedan utilizar herramientas tecnológicas como apoyo en sus actividades de enseñanza y aprendizaje.