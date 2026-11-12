Dengue sumó 3,190 nuevos casos en las últimas cuatro semanas

Tegucigalpa, Honduras. -El aumento de los casos de dengue durante las últimas semanas podría provocar que el país cierre 2026 con más de 20,000 contagios, cifra superior a la registrada durante todo el año anterior. Los datos de la Secretaría de Salud (Sesal) muestran que la enfermedad continúa ganando terreno y, hasta la semana epidemiológica 44 (del 1 y el 7 de noviembre), el país acumulaba 13,939 casos. La cifra representa 3,190 contagios más en comparación con la semana epidemiológica 40, cuando se contabilizaron 10,749 pacientes, lo que significa un incremento del 29.7% en apenas cuatro semanas. El comportamiento de la enfermedad también evidencia un repunte en los nuevos diagnósticos; durante la semana epidemiológica 41 se reportaron 935 contagios adicionales, mientras que en la semana 42 se sumaron 597 y en la 43 otros 714.

Sin embargo, en la semana 44 se registró el mayor aumento de las últimas cuatro semanas, con 944 nuevos casos, es decir, 230 más que en el período anterior. Esto representa un incremento del 32.2% en los contagios semanales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los datos indican que, después de una reducción en el ritmo de crecimiento durante la semana 42, los diagnósticos volvieron a incrementarse y alcanzaron su nivel más alto en el período analizado. De mantenerse esta tendencia, Honduras podría cerrar 2026 con aproximadamente 20,300 casos de dengue, según una proyección matemática basada en el comportamiento de los contagios durante las últimas cuatro semanas. El cálculo toma como referencia los 13,939 casos acumulados hasta la semana 44 y el promedio de 798 nuevos contagios semanales registrado entre las semanas 40 y 44. Al extender ese promedio a las ocho semanas epidemiológicas restantes, se sumarían alrededor de 6,300 nuevos diagnósticos antes de finalizar el año. De cumplirse este escenario, el país superaría los 17,368 casos reportados durante todo 2025, con una diferencia de 2,951 contagios, equivalente a un incremento del 17%. Sin embargo, esta estimación no constituye un pronóstico oficial de las autoridades sanitarias, ya que el comportamiento del dengue puede variar durante las próximas semanas, dependiendo de la circulación del virus y las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor.