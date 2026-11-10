Dengue suma 944 nuevos casos y supera los 13,900 contagios

Tegucigalpa,Honduras. -Los casos de dengue continúan en aumento en Honduras. Durante la Semana Epidemiológica (SE) 44, comprendida entre el 1 y el 7 de noviembre, se registraron 944 nuevos diagnósticos, lo que representa un promedio de 135 contagios diarios.

La cifra representa un incremento de 230 casos respecto a la semana epidemiológica 43, cuando se reportaron 714 contagios. Esto equivale a un crecimiento del 32.2% en una semana.

Con estos nuevos diagnósticos, Honduras acumula 13,939 casos de dengue en lo que va de 2026, según los registros de la Sesal.

Del total de contagios, 10,269 corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que 3,407 fueron clasificados como dengue con signos de alarma y 263 como dengue grave.

El dengue con signos de alarma puede presentar manifestaciones como fiebre y dolor corporal y articular. En los casos graves pueden aparecer complicaciones como sangrado, vómitos y otras manifestaciones que requieren atención médica inmediata.