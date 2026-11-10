Dengue suma 944 nuevos casos y supera los 13,900 contagios

Tegucigalpa,Honduras. -Los casos de dengue continúan en aumento en Honduras. Durante la Semana Epidemiológica (SE) 44, comprendida entre el 1 y el 7 de noviembre, se registraron 944 nuevos diagnósticos, lo que representa un promedio de 135 contagios diarios.
La cifra representa un incremento de 230 casos respecto a la semana epidemiológica 43, cuando se reportaron 714 contagios. Esto equivale a un crecimiento del 32.2% en una semana.
Con estos nuevos diagnósticos, Honduras acumula 13,939 casos de dengue en lo que va de 2026, según los registros de la Sesal.
Del total de contagios, 10,269 corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que 3,407 fueron clasificados como dengue con signos de alarma y 263 como dengue grave.
El dengue con signos de alarma puede presentar manifestaciones como fiebre y dolor corporal y articular. En los casos graves pueden aparecer complicaciones como sangrado, vómitos y otras manifestaciones que requieren atención médica inmediata.
Comparación con 2025
Pese al incremento registrado durante las últimas semanas, los datos muestran una reducción interanual del 9.70% en los casos acumulados hasta la Semana Epidemiológica 44, en comparación con el mismo período de 2025.
Sin embargo, el comportamiento reciente de la enfermedad refleja un repunte que podría modificar el balance con el que Honduras cierre el año.
Estimaciones oficiales plantean que, si se mantiene un promedio de 703 nuevos diagnósticos por semana, Honduras podría cerrar 2026 con aproximadamente 19,322 casos de dengue.
No obstante, el aumento registrado en la Semana Epidemiológica 44 evidencia un cambio en la tendencia reciente de los contagios, por lo que el total al cierre del año dependerá del comportamiento de la enfermedad durante las semanas restantes.
El repunte también plantea la necesidad de dar seguimiento a los reportes epidemiológicos para determinar si el país alcanzará o superará la cantidad de casos registrada al cierre de 2025.
Medidas de prevención.
La Secretaría de Salud implementó la jornada de vacunación contra el dengue, destinada a niños y adolescentes en edades entre seis y 16 años.
La vacuna consiste en dos aplicaciones; después de aplicar la primera dosis, se espera tres meses para aplicar la segunda vacuna de refuerzo, para así evitar enfermarse de dengue.
La Sesal cuenta con la disponibilidad de más de 100.000 dosis a nivel nacional, que beneficiarán a alrededor de 50.000 infantes.
Por su parte, las autoridades hacen un llamado a la población para sumar fuerzas y poder eliminar criaderos de zancudos.
Entre los consejos destacan: hacer limpiezas de forma constante en jardines y cementerios, eliminación de recipientes que acumulen agua y así evitar que se conviertan en criaderos del zancudo transmisor.
Además, revisar patios, pilas, llantas, botellas y cualquier objeto donde pueda acumularse agua.