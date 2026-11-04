Investigan muerte de hombre de 30 años por sospechas de dengue grave

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de 30 años falleció en el departamento de Olancho bajo síntomas compatibles con dengue grave, por lo que las autoridades sanitarias investigan si la enfermedad fue la causa. El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, informó que preliminarmente se maneja que el paciente presentó sintomatología asociada al dengue grave. Sin embargo, se enviaron muestras de laboratorio de virología para realizar los análisis correspondientes y determinar la causa del fallecimiento.

Mientras se obtienen los resultados, el caso permanece bajo investigación, aseguraron las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal). La semana pasada también las autoridades reportaron la muerte de una mujer de 58 años, residente en la colonia 3 de Mayo, en la capital, por sospechas de dengue; no obstante, aún no se confirma la causa del deceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En lo que va del año, la Secretaría de Salud ha confirmado cuatro fallecimientos por dengue grave, de los cuales uno se confirmó en Olancho, dos en Choluteca y uno en la capital. De acuerdo a los datos proporcionados por autoridades sanitarias, los decesos corresponden a tres mujeres y un hombre.