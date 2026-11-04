Un llamado a la nostalgia con Soda Stereo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Hace exactamente doce años y dos meses, el corazón de Gustavo Cerati dejó de latir.
Pero cuatro años antes, el 15 de mayo de 2010, su destino quedó marcado tras un accidente cerebrovascular que lo sorprendió durante un concierto en Venezuela y que lo dejó en coma, desde ese momento, la presencia de Cerati comenzó a extrañarse.
Su voz en vivo quedaría en silencio para siempre, pero su música pasó a la categoría de legado: se fue uno de los grandes exponentes del rock en español.
Y esa nostalgia de los años se revive en el concierto que hoy tendrá lugar en el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH y que es parte de la gira "Ecos" que ha emprendido Soda Stereo y que inaugura su recorrido por Centroamérica precisamente en Honduras.
Zeta Bosio y Charly Alberti estarán en vivo, mientras que la presencia de Cerati con sus voz y guitarra será reproducida holográficamente.
No será lo mismo, los demás integrantes de Soda Stereo lo tienen claro, pero será un homenaje a su compañero de estudio y de escenario, ese con el que formaron un trío musical en 1982, y con el que sostuvieron el proyecto hasta 1997, para luego reencontrarse en una gira en 2007.
Tras Soda Stereo, la banda que con su mezcla de new wave, post-punk y pop rock conquistó a millones, no solo en Latinoamérica, Cerati siguió su trayectoria como solista.
Una noche para recordar
Con la gira "Ecos", Soda Stereo se encargará de apelar a la nostalgia de sus mejores años. Temas como "Ecos", “Juego de seducción”, “Nada personal”, “Hombre al agua”, entre otros de su repertorio, volverán a ser coreados, esta vez por los hondureños.
De las cinco localidades disponibles en el recinto de la UNAH, solo queda boletería de dos: Experiencia BAC (L. 5,692) y Zona ecos (L. 3,718). Si paga con tarjetas BAC, se aplica un descuento del 10%. Los boletos están a la venta en eticket.hn.
La cita es hoy a las 8:00 de la noche.