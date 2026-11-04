Estos son los requisitos para retirar la placa vehicular física en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios de vehículos en Francisco Morazán ya pueden gestionar la entrega de sus placas físicas, luego de que el Instituto de la Propiedad (IP) habilitara este miércoles 4 de noviembre el proceso para automóviles y motocicletas que cumplen con los requisitos establecidos.
La medida comprende dos grupos: vehículos que se inscriben por primera vez en el Registro Vehicular de Tegucigalpa y aquellos que actualmente circulan con placas virtuales de las series JAA, para automóviles, y JCA, para motocicletas.
En el caso de los vehículos de primera inscripción, los propietarios que realicen el registro en las oficinas ubicadas en Los Laureles deberán retirar su kit de placas físicas en el Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC), en el Centro Cívico Gubernamental.
¿Quiénes pueden solicitar la placa física?
Para los vehículos que ya tienen asignada una placa virtual, el IP estableció cuatro condiciones para acceder al cambio.
Los propietarios deben tener domicilio en Francisco Morazán, estar al día con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV) y contar con una placa virtual de la serie JAA, en el caso de automóviles, o JCA, para motocicletas.
Además, deben contar con una cita previamente programada. Las citas están disponibles desde el martes 3 de noviembre a través del sitio web oficial del Instituto de la Propiedad: www.ip.gob.hn.
Una vez ingresen al sistema, los usuarios podrán seleccionar el trámite y recibirán la fecha y hora en que deberán presentarse al COAC de Tegucigalpa para retirar sus placas.
¿Qué documentos debe presentar?
Las personas naturales deberán llevar el documento de identificación original y una fotocopia.
Se acepta el DNI, carné de residencia, pasaporte o licencia de conducir; el documento original puede presentarse en físico o en formato digital generado en la billetera BIEN.
También deberán presentar el comprobante de pago de la boleta de revisión, que también puede llevarse en físico o en formato digital, ya sea desde la billetera BIEN o el sitio web del Instituto de la Propiedad.
Cuando el trámite lo realice una tercera persona autorizada, será necesario presentar una carta poder autenticada, tanto en original como en fotocopia.
Para las personas jurídicas, se solicita la identificación original y fotocopia de quien realiza el trámite, además del comprobante de pago de la Tasa Vehicular.
Los propietarios que necesiten más información pueden comunicarse con el Instituto de la Propiedad al teléfono 2240-1500 o consultar los detalles en su página web.
Es importante recordar que la entrega de placas físicas para vehículos con matrícula virtual está sujeta a las series autorizadas y al cumplimiento de todos los requisitos.
Por esta razón, las autoridades pidieron a la población verificar que cumplan con todos los requisitos antes de presentarse en los sitios autorizados para reclamar sus placas.