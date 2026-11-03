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¿Cómo y dónde agendar la cita para reclamar la placa metálica de su vehículo?

El IP entregará placas metálicas tras un rezago de más de cuatro años. La entrega iniciará en Francisco Morazán y luego se extenderá al resto del país

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 15:08
¿Cómo y dónde agendar la cita para reclamar la placa metálica de su vehículo?

Conductores de Francisco Morazán con permisos temporales o placas virtuales con serie JAA y JCA podrán reclamar sus identificaciones metálicas.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de conductores en el departamento de Francisco Morazán podrán finalmente sustituir los permisos provisionales de papel por las identificaciones metálicas oficiales para sus vehículos.

El Instituto de la Propiedad (IP), mediante la Dirección General de Registro Vehicular, oficializó el inicio del proceso de entrega de placas físicas a partir del miércoles 4 de noviembre de 2026.

La medida busca resolver el rezago de más de cuatro años que obligó a los propietarios de automóviles y motocicletas a circular con permisos temporales o identidades virtuales en el sistema nacional.

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En esta primera etapa la distribución se concentrará de forma exclusiva en los propietarios que residan dentro del departamento de Francisco Morazán.

Las autoridades confirmaron que en las fases posteriores se habilitará la entrega progresiva en los demás departamentos y principales ciudades del territorio hondureño.

Los vehículos beneficiados en esta fase inicial corresponden a las unidades de primera inscripción y a los automotores que tienen asignada una placa virtual de la serie JAA para carros y JCA para motocicletas.

Así puedes tener tu revisión vehicular digital en la plataforma BIEN

El proceso de entrega se canalizará a través del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC), ubicado en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa.

Para acudir a retirar el kit metálico, las personas interesadas deberán solicitar una cita previa obligatoria a través de la plataforma digital oficial del IP en www.ip.gob.hn.

Los usuarios con carros inscritos por primera vez en las oficinas de Los Laureles deberán agendar su cita para completar el retiro de la identificación en el Centro Cívico Gubernamental.

Requisitos

Los requisitos fijados para personas naturales exigen la presentación de original y fotocopia del documento de identificación (DNI, carné de residencia o pasaporte), aceptándose la versión digital de la billetera BIEN.

Asimismo, se debe adjuntar el comprobante de pago de la Tasa Única Anual Vehicular (boleta de revisión) y una carta poder autenticada en caso de que el trámite sea realizado por un tercero autorizado.

Las personas jurídicas deberán presentar la identificación de la persona que realiza la gestión, la boleta de revisión, la fotocopia de la escritura de nombramiento del representante legal o la autorización autenticada correspondientes.

Se recalcó que la asignación de placas físicas aplicará únicamente a los propietarios de vehículos que cumplan con los requisitos de tener domicilio en Francisco Morazán, estar al día con la Tasa Vehicular y contar con su cita programada.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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