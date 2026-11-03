Cabezas rapadas y 23 horas de encierro: así vivirán los "terroristas" en módulos de máxima seguridad

Los módulos de máxima seguridad tendrán una capacidad conjunta de 1,686 personas en los centros penitenciarios de El Pozo y La Tolva. A esta infraestructura se sumarán otros 88 espacios destinados a mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), para alcanzar una capacidad proyectada de 1,774 privados de libertad.