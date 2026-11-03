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Cabezas rapadas y 23 horas de encierro: así vivirán los "terroristas" en módulos de máxima seguridad

Cabezas rapadas, vestimenta estandarizada, 23 horas dentro de sus celdas y sin visitas familiares. Así será el régimen al que estarán sometidos los privados de libertad en los nuevos módulos

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 12:53
Cabezas rapadas y 23 horas de encierro: así vivirán los terroristas en módulos de máxima seguridad
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Los integrantes de estructuras criminales, además de permanecer privados de libertad, deberán someterse a un nuevo régimen dentro de los centros penitenciarios. ¿Cómo será su vida en los módulos de máxima seguridad habilitados oficialmente el domingo 1 de noviembre de 2026 por la Secretaría de Seguridad? Aquí los detalles.

 Foto: Cortesía
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Las nuevas disposiciones obligan a las autoridades penitenciarias a mantener bajo estricta vigilancia a los privados de libertad durante las 24 horas del día. Bajo este régimen, los reclusos permanecerán 23 horas dentro de sus celdas y únicamente podrán salir durante una hora para recibir luz natural y realizar actividades.

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Los nuevos módulos de máxima seguridad, habilitados en las cárceles de El Pozo y La Tolva, cuentan con paredes de concreto reforzado y sistemas de vigilancia permanente. Con esta infraestructura, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) busca restringir las operaciones de las estructuras criminales dentro de los centros penitenciarios.

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El pasado lunes 2 de noviembre, un total de 567 reclusos fueron trasladados de La Tolva a Támara, con el objetivo de descongestionar el centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Morocelí, El Paraíso.

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Los módulos de máxima seguridad tendrán una capacidad conjunta de 1,686 personas en los centros penitenciarios de El Pozo y La Tolva. A esta infraestructura se sumarán otros 88 espacios destinados a mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), para alcanzar una capacidad proyectada de 1,774 privados de libertad.

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Según el INP, un total de 69 personas privadas de libertad ya están sometidas al nuevo régimen, que contempla 23 horas de encierro y una hora fuera de sus celdas para recibir luz natural y realizar actividades.

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Desde su ingreso a estos módulos, a los reclusos se les rapó la cabeza, se les recortó la barba y se les entregó vestimenta estandarizada: camiseta blanca, calzoneta negra y sandalias.

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Los privados de libertad sometidos a este régimen no tendrán acceso a visitas familiares. Únicamente podrán reunirse con sus abogados una vez por semana, en espacios conocidos como locutorios y bajo vigilancia.

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Estas disposiciones forman parte de la Ley Especial de Combate a Asociaciones Terroristas, Maras, Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que establece controles más estrictos para las personas sometidas a este régimen.

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Los nuevos módulos de máxima seguridad de El Pozo y La Tolva funcionarán bajo estrictas medidas de vigilancia y restricciones para los privados de libertad. .

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