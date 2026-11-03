Asfura en Madrid: Honduras se prepara para asumir el liderazgo iberoamericano

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, llegó este martes a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará este miércoles y jueves.
Nada más aterrizar, Asfura indicó que también participará en el encuentro empresarial iberoamericano de estos días en la capital de España para atraer mucha más inversión y trabajo, además de recordar que Honduras asumirá la Secretaría Pro Tempore para organizar la cumbre de 2028.
Con Asfura serán 10 de los 22 líderes de la comunidad iberoamericana los que asistan, con las ausencias de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez, entre otros.
Honduras es una de las delegaciones representadas al máximo nivel institucional junto con Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Portugal, República Dominicana y Andorra.
A la importante cita asistirán, no obstante, los correspondientes ministros de Exteriores, según el Gobierno español.
Pese a las ausencias, el Ejecutivo español incide en que todos los países estarán representados y destaca la presencia de 10 primeros mandatarios con lo sucedido en la última cumbre iberoamericana (Ecuador, 2024).
España es sede este miércoles su cuarta cumbre iberoamericana, un foro que cumple 35 años, con el objetivo de relanzar el espacio iberoamericano tras el fracaso del encuentro de 2024 en Cuenca (Ecuador) y el reto de lograr resultados tangibles en temas como inteligencia artificial, respuesta a desatres o movilidad académica.
La XXX cumbre, convocada en la capital española con el lema 'Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo', será la cuarta que albergue este país tras las de 1992 (también en Madrid), Salamanca (2005) y Cádiz (2012).
España es el país que más veces ha sido anfitrión de este encuentro, que se ha organizado en 20 naciones iberoamericanas, excepto Honduras, donde se celebrará la próxima edición en 2028, y Nicaragua.
El jueves será la jornada central de la cumbre, que se desarrollará en el Museo de las Colecciones Reales y culminará con una rueda de prensa ofrecida por Allamand, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe de Estado de Honduras, Nasry Asfura, por ser el país organizador del próximo encuentro.
La presidencia Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028 es una responsabilidad que permitirá coordinar los trabajos del mecanismo regional, dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los Estados miembros y promover iniciativas de cooperación en beneficio de los pueblos iberoamericanos.
Esta nueva responsabilidad también contempla la organización de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para 2028 en territorio hondureño.