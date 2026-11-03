Dirigente deportivo y académico: ¿Quién es José Darío Cruz, nuevo ministro de Educación?

José Darío Cruz ha sido seleccionado por el presidente Nasry Asfura como nuevo ministro de Educación. ¿Quién es él? El ahora funcionario también se desempeña como dirigente deportivo de un club de Liga Nacional de Honduras. Esta es su historia.
José Darío Cruz confirmó la mañana de este 3 de noviembre que asumirá la Secretaría de Educación en lugar de Ivette Arely Argueta Padilla. Él se desempeñaba como vicerrector administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
En 2019, en charla con EL HERALDO, Cruz reconoció que aspiraba a ser ministro de Educación: "Sí, aspiro a serlo, sin andar en política, Honduras se merece que los buenos funcionarios y hondureños lleguen a los cargos, pero que no deben estar necesariamente impregnados de un color, eso es lo que más daño ha hecho".
En ese momento contó a EL HERALDO uno de sus sueños: "Son tantos, pero por ejemplo: que todos los niños en edad escolar estén en la escuela, y siento que si se me da la oportunidad de estar en la Secretaría de Educación, eso es uno de mis sueños, mejorar la cobertura, hacer que todos los niños de cinco años estén en prebásica y así... Y con esa nueva generación en nueve años sería todo distinto para el país".
José Darío Cruz es una persona muy ligada al deporte ya que es una de las cabezas del equipo Lobos de la UPNFM. Combina sus actividades académicas con la pasión por el deporte.
Cruz ha sido el responsable que Lobos en muchos torneos solo juegue con jugadores nacidos en Honduras, aunque esto ha ido cambiando poco a poco.
El vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPFNM, José Darío Cruz Zelaya, ha sido la cara visible siempre del equipo desde que logró el ascenso a la Liga Nacional de Honduras en 2017.
Cruz dijo que, en el caso del club Lobos de la UPNFM, se hacen aportaciones para mantener al equipo. Él es dirigente de Lobos desde el 2010.
José Darío Cruz fue profesor 11 años de educación primaria y 16 de media. Se casó a los 20 años con Norma Leticia Turcios. Estudió una maestría en geografía en la UCR de Costa Rica.
"En el 99, el Inprema entregó casas y logré mi casa en La Cañada. Y aspiré en el 2000 a ser secretario académico de la universidad y en el 2002 pasé a ser jefe del departamento de Ciencias Sociales y fui reelegido por dos periodos consecutivos. En 2006 me convierten en el vicedecano de la facultad y empiezo una carrera como la leche, en el 2011, llego a ser decano de la facultad y el 2014 me eligen vicerrector", dijo en 2019 a EL HERALDO.