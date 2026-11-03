Dirigente deportivo y académico: ¿Quién es José Darío Cruz, nuevo ministro de Educación?

En ese momento contó a EL HERALDO uno de sus sueños: "Son tantos, pero por ejemplo: que todos los niños en edad escolar estén en la escuela, y siento que si se me da la oportunidad de estar en la Secretaría de Educación, eso es uno de mis sueños, mejorar la cobertura, hacer que todos los niños de cinco años estén en prebásica y así... Y con esa nueva generación en nueve años sería todo distinto para el país".