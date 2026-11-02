Bono de hasta L82 mil y apoyo por 10 años: así acceder al programa de vivienda del gobierno

El gobierno anunció un programa para acceso a vivienda que permitirá a las personas gozar de bonos de hasta L82,500 y respaldo por 10 años. ¿De qué trata y cómo acceder a esta programa de vivienda?
El anuncio se hizo por medio de la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Francis Argeñal, junto al presidente ejecutivo de BANHPROVI, Sergio Amaya.
Las autoridades mencionaron que el programa va enfocado a las familias hondureñas que enfrentan dificultades para reunir la prima de una vivienda o pagar las cuotas de un préstamo hipotecario.
El programa se centra en dos aspectos: un bono que reduce el capital del préstamo y un aporte del Estado para disminuir las cuotas mensuales durante los primeros diez años.
Habrá un bono directo al capital del préstamo, una aportación económica del gobierno que se aplicará directamente al crédito de vivienda, reduciendo el monto que la familia necesita financiar.
Para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo y medio los beneficios serán: 50 mil lempiras para adquirir una vivienda unifamiliar, es decir, una casa. Además, 82 mil 500 lempiras para adquirir una vivienda multifamiliar, como un apartamento en edificio.
Los incentivos serán diferenciados según la capacidad económica de cada hogar, de manera que las familias con menores ingresos reciban un mayor apoyo estatal. También habrá un subsidio a la cuota mensual durante los primeros 10 años, este segundo beneficio busca reducir la cuota que debe cubrir la familia y facilitar su acceso al financiamiento hipotecario.
¿Cuánto podría pagar una familia? Durante una onferencia en Casa Presidencial, autoridades presentaron el caso de una familia que desea adquirir una vivienda mediante un préstamo de 900 mil lempiras, a un plazo de 25 años. En el escenario de financiamiento utilizado para explicar el programa, la cuota mensual de referencia sería de ocho mil 531 lempiras.
Con la aplicación de los beneficios del programa gubernamental, la cuota estimada disminuiría a cuatro mil 891 lempiras mensuales, expresaron. El pago final dependerá del monto del préstamo, las condiciones de financiamiento, los ingresos familiares y los beneficios que correspondan a cada caso.
¿Quiénes podrán beneficiarse? Entre los grupos contemplados se encuentran los hogares que no poseen vivienda propia, no han recibido previamente beneficios gubernamentales para adquirirla y cumplen las condiciones económicas del programa. También se consideran opciones para familias que ya poseen un terreno y necesitan financiamiento para construir, así como para quienes requieren mejorar su vivienda.
El programa abarca la compra de vivienda nueva, construcción de vivienda en terreno propio, compra de un terreno y construcción de vivienda, liberación de un terreno y posterior construcción y mejoramiento de vivienda existente. La política también busca incentivar los proyectos multifamiliares, como edificios de apartamentos, para ampliar las alternativas habitacionales, especialmente en ciudades donde el costo de los terrenos dificulta la adquisición de una casa.
¿Dónde acudir para acceder al programa? Todo se realizará mediante bancos, cooperativas, sociedades financieras, microfinancieras, organizaciones privadas de desarrollo financiero y cajas rurales, además de las operaciones directas de Banhprovi. Las personas interesadas pueden acudir a los canales de atención de Banhprovi o consultar con una entidad financiera participante para conocer las opciones de crédito habitacional y los procesos de precalificación.