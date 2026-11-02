Bono de hasta L82 mil y apoyo por 10 años: así acceder al programa de vivienda del gobierno

El programa abarca la compra de vivienda nueva, construcción de vivienda en terreno propio, compra de un terreno y construcción de vivienda, liberación de un terreno y posterior construcción y mejoramiento de vivienda existente. La política también busca incentivar los proyectos multifamiliares, como edificios de apartamentos, para ampliar las alternativas habitacionales, especialmente en ciudades donde el costo de los terrenos dificulta la adquisición de una casa.