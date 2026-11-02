Luis Redondo reaparece en redes y revela que perdieron dos bebés junto a su pareja

Redondo compartió esta imagen en sus redes sociales y la acompañó del siguiente mensaje: "Dios es bueno: Hoy hago mías esas palabras mientras elevo una oración por mis dos bebés que están en el cielo. Aun cuando no comprendamos sus designios. Aun cuando duela. Aun cuando llevemos ausencias que permanecerán siempre en nuestro corazón. Hasta el cielo, mis dos angelitos. Siempre serán parte de nosotros".