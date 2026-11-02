Luis Redondo reaparece en redes y revela que perdieron dos bebés junto a su pareja

Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional (CN), reveló que perdieron dos bebés junto a su pareja. El extitular del CN reapareció en redes y brindó la noticia.
Luis Redondo tiene actualmente una orden de captura con alerta internacional emitida por el Poder Judicial tras no presentarse voluntariamente a la audiencia de declaración de imputado relacionada con el caso de la extinta Comisión Permanente.
El Ministerio Público acusa a Luis Redondo por perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios. Se ha conocido que él no se encuentra en Honduras.
Redondo es pareja de Suyen Muñoz, comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras en la administración pasada.
Muñoz fue nombrada como comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia en marzo de 2022, es decir, dos meses después que asumiera el poder el gobierno de Libertad y Refundación (Libre).
Redondo compartió esta imagen en sus redes sociales y la acompañó del siguiente mensaje: "Dios es bueno: Hoy hago mías esas palabras mientras elevo una oración por mis dos bebés que están en el cielo. Aun cuando no comprendamos sus designios. Aun cuando duela. Aun cuando llevemos ausencias que permanecerán siempre en nuestro corazón. Hasta el cielo, mis dos angelitos. Siempre serán parte de nosotros".
Siempre en el mensaje, Redondo compartió un testimonio de una persona que fue víctima en el accidente ferroviario de España donde perdieron la vida un total de 69 personas.
"Hoy, al recordar a mis dos angelitos y elevar una oración por ellos, hago mías esas palabras con todo mi corazón. Y le pido que los tenga en su gloria, que los abrace con su amor eterno y que algún día nos permita volver a encontrarnos...", añadió Redondo en su mensaje.
A finales de julio del 2025, ella compartió fotos de su cumpleaños número 29, que se lo celebró Luis Redondo.
Durante la Semana Morazánica ambos fueron visto en El Salvador. Sobre la muerte de los dos bebés no se sabe si Suyen Muñoz estaba embarazada de gemelos y durante el embarazo perdió a las criaturas.