¿Llamado de atención? Las recomendaciones que el FMI le hizo al gobierno de Nasry Asfura

La noche del 1 de noviembre se informó que Honduras había aprobado la sexta y última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los acuerdos del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SCA). Esto daría al país $120 millones, pero también hubo varias recomendaciones por parte del FMI al gobierno.
El acuerdo entre el FMI y Honduras sobre las revisiones finales por el Fondo serán examinadas por su Directorio en diciembre y su aprobación daría acceso a unos $120 millones al país, equivalentes a unos tres mil 229 millones de lempiras.
El FMI estableció que las políticas macroeconómicas del actual gobierno se han mantenido prudentes y que el desempeño del programa ha sido, en términos generales, favorable.
El FMI también afirmó que la economía hondureña ha mantenido su resiliencia y creció 3,7% en el primer semestre de 2026, aunque se proyecta que el crecimiento se modere a 3,4% en el año.
En cuanto a los recomendaciones, plasmaron que se debe avanzar en reformas estructurales claves, incluidas las del sector energético, fortalecer la gobernanza y mejorar el clima de negocios. "Sigue siendo crucial realizar esfuerzos sostenidos para llevar a cabo la reforma, reducir las elevadas pérdidas eléctricas y los atrasos de la ENEE", apuntaron.
A su vez, el ente pidió al gobierno mantener una sólida disciplina fiscal, mejorar la focalización del apoyo social y salvaguardar el gasto prioritario. "Es imperativo reducir la carga de la ENEE sobre las finanzas públicas para contener los riesgos fiscales, salvaguardar la sostenibilidad fiscal y proteger el espacio para el gasto prioritario", reafirmaron.
Siguiendo la línea, instaron a mejorar la gestión financiera pública y la administración tributaria para crear espacio fiscal y fortalecer la transparencia. Plasmaron, además, que debe existir una mejor gestión de la contratación e inversión pública y el fortalecimiento de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
Otra recomendación se basó en aplicar políticas cambiarias y monetarias destinadas a preservar la estabilidad externa y mantener una inflación baja y estable, al tiempo que se refuerzan los marcos institucionales.
El FMI aseveró que fue oportuno el aumento de la tasa de política monetaria en septiembre el cual puso en relieve el compromiso de las autoridades con la estabilidad de precios y la estabilidad externa.
Finalmente trasladaron al gobierno que será importante avanzar en las reformas previstas en la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH), junto con los esfuerzos para mejorar la eficacia judicial, el Estado de derecho y la seguridad jurídica, a fin de reforzar la confianza de los inversionistas y propiciar un crecimiento más sólido a largo plazo.
Sin embargo, el exministro de Energía y titular de la ENEE, Erick Tejada, dijo que el gobierno salió aplazado en dos aspectos: "Inflación, Honduras tiene la más alta de Centroamérica ahora". Además de las "pérdidas de la ENEE que han subido cerca de 1.1% y finalizarán el año con alrededor de 1.4%", adujo.
Este fue el tuit de Tejada quien mencionó que el acuerdo entre el FMI y Honduras lo dejó la administración de Xiomara Castro.