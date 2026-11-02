¿Llamado de atención? Las recomendaciones que el FMI le hizo al gobierno de Nasry Asfura

Finalmente trasladaron al gobierno que será importante avanzar en las reformas previstas en la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH), junto con los esfuerzos para mejorar la eficacia judicial, el Estado de derecho y la seguridad jurídica, a fin de reforzar la confianza de los inversionistas y propiciar un crecimiento más sólido a largo plazo.