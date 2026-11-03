Vía rápida entre Tegucigalpa y Santa Lucía alcanza un 55% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la vía rápida que conectará Tegucigalpa con Santa Lucía registra un avance superior al 55%, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que reporta más de cinco kilómetros pavimentados de los 7.7 kilómetros que comprende el proyecto. Con esta obra de construcción y pavimentación con doble tratamiento superficial del tramo carretero se busca habilitar una ruta alterna para mejorar la circulación vehicular entre la capital y el municipio de Santa Lucía. El proyecto contempla la conexión entre la colonia La Travesía y Santa Lucía, además de ramales que permitirán enlazar sectores como La Montañita, Flores de Oriente y la colonia Suyapa con esta vía. También se contempla una conexión directa desde San Juan del Rancho, con el propósito de ampliar las alternativas de acceso para los habitantes de las comunidades ubicadas en esta zona.

Según los registros de la SIT, los trabajos comenzaron el 4 de septiembre de 2024 y, de acuerdo con la segunda modificación del plazo contractual, la fecha establecida para su finalización es el 31 de marzo de 2027. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta la fecha, se han pavimentado poco más de cinco kilómetros, considerando el promedio de los dos carriles construidos, mientras que el avance físico general supera el 55%. Uno de los principales componentes de la obra es la estructura del pavimento, que requiere varias capas de materiales para garantizar la resistencia y durabilidad de la carretera. El proceso comienza con la preparación de la subrasante, que consiste en material del mismo sitio, el cual es estabilizado mediante la incorporación de cal o cemento para mejorar sus condiciones. Posteriormente, se coloca una subbase estabilizada con cemento, que funciona como soporte para la superficie de rodadura y contribuye a distribuir las cargas que genera el tránsito vehicular. La última capa corresponde a la superficie de rodadura, construida con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor y una resistencia de 4,000 libras por pulgada cuadrada (PSI). Este procedimiento busca proporcionar una superficie resistente para soportar el paso constante de vehículos y las condiciones propias del tránsito en la zona.