Ampliación de la salida a Olancho alcanza un 54% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación de la carretera de la salida a Olancho, en la capital, registra un avance físico del 54.15%, según informó a EL HERALDO la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). De acuerdo con la información proporcionada por la SIT, el proyecto ya contabiliza 3.79 kilómetros pavimentados de los siete kilómetros que contempla la intervención. La obra busca transformar la actual carretera de dos carriles en una vía de cuatro carriles para mejorar la circulación vehicular y la conexión entre Tegucigalpa y el departamento de Olancho.

Para lograrlo, los trabajos se desarrollan en distintos tramos, desde la zona de la rotonda hacia El Lolo hasta los sectores cercanos a la colonia Campo Cielo.

¿Qué tramos están intervenidos?

La primera etapa del proyecto ya fue finalizada y comprende el acceso hasta la zona dos de la aldea El Guanábano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con esta parte concluida, los trabajos se concentran en la segunda etapa, que comprende el tramo desde El Guanábano hasta el sector del Mall Premier. La intervención se extiende hasta un punto ubicado 100 metros antes de la colonia Campo Cielo, donde se contempla continuar con las obras de ampliación y pavimentación. La SIT estima que la ampliación beneficiará aproximadamente a 80,000 personas al mejorar la conectividad y las condiciones de tránsito en este corredor vial. Cabe recordar que la ampliación de la carretera fue adjudicada a finales de 2022, pero su fase inicial de ejecución comenzó en marzo de 2023.