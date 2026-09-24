Libramiento al sur de la capital busca alcanzar 40 % de avance en diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto vial de libramiento de la salida al sur de la capital busca acelerar su ejecución en los próximos meses, con la meta de alcanzar un 40% de avance en diciembre, informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El ministro de la SIT, Anibal Ehrler, detalló que el proyecto registra actualmente un 19% de avance, por debajo del 50% que, según el cronograma inicial debería alcanzar a la fecha. Sin embargo, aseguró que la institución ajustó la planificación para agilizar los trabajos y avanzar con mayor rapidez antes de que finalice 2026.

La obra, que comenzó en septiembre de 2025, contempla la construcción de 8.8 kilómetros de carretera de concreto hidráulico, con cuatro carriles y curvas y pendientes controladas. La previsión de las autoridades es habilitarla durante 2027. No obstante, Ehrler explicó que uno de los principales obstáculos para avanzar ha sido la falta de terrenos disponibles para ejecutar los trabajos. Situación que comenzó a resolverse mediante negociaciones con los vecinos y un decreto de expropiación forzosa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Este proyecto inició en septiembre de 2025. Se le dio una orden de inicio, se contrató a dos empresas muy capaces, con una supervisión muy capaz, pero solo tiene hoy un 18.5% de avance, porque no tenían área de trabajo”, manifestó.

Buscan acelerar los trabajos

El titular de la SIT señaló que ya se abordaron los 12 casos de indemnización contemplados en el decreto de expropiación y que algunos propietarios recibieron sus pagos, mientras otros fondos ya fueron consignados para que los beneficiarios puedan cobrarlos. “Ya estamos a 15 días de lograr obtener cerca del 80% del área y el acceso, que no teníamos acceso”, afirmó Ehrler, quien agregó que esperan completar las negociaciones en un plazo de 15 a 20 días. El funcionario sostuvo que disponer de más terrenos permitirá acelerar las labores de terracería y cumplir con el cronograma ajustado. La intervención contempla una inversión aproximada de 56 millones de dólares en obra y otros 16 millones de dólares destinados al plan de reasentamiento y las indemnizaciones.

Habilitarán rutas alternas