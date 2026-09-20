¿Carro, moto o pickup? Calcule cuánto le toca pagar de tasa vial en su municipio

El lugar donde está registrado un vehículo puede marcar una diferencia considerable en el monto de la tasa municipal. Incluso dentro de un mismo departamento, las tarifas varían según el municipio y el rango de cilindraje.Como cada municipio establece tarifas según diferentes rangos de cilindraje, EL HERALDO Plus tomó como referencia para la comparación el promedio de las tasas aplicadas a los distintos cilindrajes.Bajo ese criterio, el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/economia/tasa-municipal-vehicular-registrara-un-aumento-del-4-en-el-distrito-central-durante-2026-BJ31299019" target="_blank">Distrito Central</a>, en Francisco Morazán, sobresale como el municipio con el pago más elevado, con un promedio de <b>2,612 lempiras por vehículo particular.</b>El pago más bajo corresponde a los automóviles de hasta el año 2016, con cilindrajes de 0 a 1,400 cc, por un monto de <b>1,520 lempiras;</b> mientras que el más alto se aplica a las unidades del año 2017 en adelante, con cilindrajes a partir de 2,501 cc, que deben pagar <b>6,140 lempiras.</b>La segunda tasa vial más alta corresponde a la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/el-proyecto-siglo-21-catapulta-a-san-pedro-sula-IMEH1180019" target="_blank">contribución Siglo XXI</a> de San Pedro Sula, Cortés, con un promedio de 2,145 lempiras. Para este 2026, los vehículos registrados en la ciudad deben pagar entre 1,300 y 3,900 lempiras.