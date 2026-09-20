¿Carro, moto o pickup? Calcule cuánto le toca pagar de tasa vial en su municipio

EL HERALDO Plus analizó los cobros aplicados en las 298 alcaldías de Honduras para identificar los municipios con las tarifas más altas y más bajas para los propietarios de vehículos

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 15:00
¿Carro, moto o pickup? Calcule cuánto le toca pagar de tasa vial en su municipio

Esta calculadora te ayuda a saber lo que debes pagar de tasa vehícular por municipio.

 Ilustración: LA PRENSA

Tegucigalpa, Honduras.- El segundo semestre de cada año obliga a los conductores hondureños a incorporar entre sus compromisos el pago de la matrícula vehicular, un tributo que en 2026 ha generado polémica por los incrementos aplicados en algunos municipios del país.

Denominada oficialmente Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos (TUAV), el monto que paga cada propietario está compuesto por una tasa nacional, administrada por el Estado a través del Instituto de la Propiedad (IP), y una tasa municipal, correspondiente a la alcaldía donde se encuentra registrado el vehículo.

Es precisamente en este último componente donde afloran las principales diferencias y quejas de los conductores. Mientras buena parte de los municipios mantuvo sin cambios sus tarifas respecto a 2025, otros aplicaron incrementos que, en determinados rangos de cilindraje, superan incluso el 400%.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las tasas vehiculares por municipio para comparar las diferentes escalas y montos aplicados en 2025 y 2026, así como identificar las zonas donde se registraron los mayores incrementos.

Este análisis abarca los 298 municipios a partir de los registros facilitados por el IP por medio de la solicitud de información SOL-IP-1291-2026.

A los montos municipales que se detallan a continuación debe sumarse la tasa nacional: 1,200 lempiras para los automóviles con cilindraje de hasta 2,500 centímetros cúbicos (cc) y 2,200 lempiras para aquellos con motores de 2,501 cc en adelante.

Tasa Vial Municipal 2026

Calcula cuánto corresponde pagar

Selecciona tu departamento, municipio, tipo de vehículo y rango de cilindraje. Al final verás la cuota de 2026 y cuánto cambió frente a 2025.

¿En qué departamento?

Comienza seleccionando el departamento donde está registrado el vehículo.

Fuente: Base de Tasa Vial Municipal Honduras 2026 utilizada para este interactivo. Los valores se muestran con dos decimales. Cuando la cuota de 2025 es L 0.00, el cambio porcentual no es matemáticamente calculable.
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Municipios con la tasa vial más alta

El lugar donde está registrado un vehículo puede marcar una diferencia considerable en el monto de la tasa municipal. Incluso dentro de un mismo departamento, las tarifas varían según el municipio y el rango de cilindraje.

Como cada municipio establece tarifas según diferentes rangos de cilindraje, EL HERALDO Plus tomó como referencia para la comparación el promedio de las tasas aplicadas a los distintos cilindrajes.

Bajo ese criterio, el Distrito Central, en Francisco Morazán, sobresale como el municipio con el pago más elevado, con un promedio de 2,612 lempiras por vehículo particular.

El pago más bajo corresponde a los automóviles de hasta el año 2016, con cilindrajes de 0 a 1,400 cc, por un monto de 1,520 lempiras; mientras que el más alto se aplica a las unidades del año 2017 en adelante, con cilindrajes a partir de 2,501 cc, que deben pagar 6,140 lempiras.

La segunda tasa vial más alta corresponde a la contribución Siglo XXI de San Pedro Sula, Cortés, con un promedio de 2,145 lempiras. Para este 2026, los vehículos registrados en la ciudad deben pagar entre 1,300 y 3,900 lempiras.

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Le sigue Roatán, Islas de la Bahía, con un promedio de 1,300 lempiras y tarifas que oscilan entre 1,000 y 1,600 lempiras. En cuarta posición se ubica Esparta, Atlántida, con un promedio de 1,000 lempiras, resultado de pagos que van desde los 600 hasta los 1,800 lempiras.

En este listado también figura San Ignacio, Francisco Morazán, donde la tasa vial promedio para 2026 se estableció en 903 lempiras, con tarifas que oscilan entre 690 y 1,150 lempiras.

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Eduardo Domínguez
Eduardo Domínguez
Editor de El Heraldo Plus

Editor de El Heraldo Plus y La Prensa Premium. Con más de 12 años de experiencia periodística. Licenciado en Periodismo por la UNAH y máster en Investigación y Datos por la URJC (España). Exbecario del International Center for Journalist y de CONNECTAS.

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