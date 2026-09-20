¿Carro, moto o pickup? Calcule cuánto le toca pagar de tasa vial en su municipio

Tegucigalpa, Honduras.- El segundo semestre de cada año obliga a los conductores hondureños a incorporar entre sus compromisos el pago de la matrícula vehicular, un tributo que en 2026 ha generado polémica por los incrementos aplicados en algunos municipios del país.

Denominada oficialmente Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos (TUAV), el monto que paga cada propietario está compuesto por una tasa nacional, administrada por el Estado a través del Instituto de la Propiedad (IP), y una tasa municipal, correspondiente a la alcaldía donde se encuentra registrado el vehículo.

Es precisamente en este último componente donde afloran las principales diferencias y quejas de los conductores. Mientras buena parte de los municipios mantuvo sin cambios sus tarifas respecto a 2025, otros aplicaron incrementos que, en determinados rangos de cilindraje, superan incluso el 400%.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las tasas vehiculares por municipio para comparar las diferentes escalas y montos aplicados en 2025 y 2026, así como identificar las zonas donde se registraron los mayores incrementos.

Este análisis abarca los 298 municipios a partir de los registros facilitados por el IP por medio de la solicitud de información SOL-IP-1291-2026.

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A los montos municipales que se detallan a continuación debe sumarse la tasa nacional: 1,200 lempiras para los automóviles con cilindraje de hasta 2,500 centímetros cúbicos (cc) y 2,200 lempiras para aquellos con motores de 2,501 cc en adelante.