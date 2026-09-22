Juez ordena que hombre pague L6,000 de manutención por un hijo que no es de él

San Pedro Sula, Honduras.- Un ciudadano fue sentenciado por un juez en los Tribunales de Violencia Doméstica de San Pedro Sula a pagar seis mil lempiras de manutención por un hijo que no es de él tras haber estado en una relación de noviazgo.
Según dijo su abogado, el hombre solo mantuvo una relación amorosa sin llegar a casarse con la fémina. Además, el menor de edad tiene el apellido del padre biológico y este, en su momento, lo reconoció.
El abogado Óscar Mejía inició diciendo que "estoy consciente que hay muchas mujeres que sufren de violencia doméstica, pero hay otras que se aprovechan de la situación. Un ciudadano que yo he estado asesorando lo condenaron a pagar una pensión de un hijo que no es de él al haber estado en una relación de novio o relación de amante, puede decirse", apuntó en Hoy Mismo.
Mejía mencionó que su representado decidió ayudarle financieramente a la madre mientras tenían la relación, algo en lo que no estaba obligado. Posteriormente la relación terminó y la madre acudió a los juzgados.
"Ella era madre soltera y él, de buena manera, cuando estaba en la relación, le ayudaba por la precaria situación que estaba", acotó el profesional del derecho.
El defensor añadió: "Ella no aceptó que terminaran por el miedo a perder la ayuda económica y ya en el juzgado, el juez le dijo que reconocía que así eran las cosas, pero el menor no tenía la culpa y tenía que ayudar al menor con seis mil lempiras mensuales".
Pese a que el menor es reconocido por su padre biológico, el abogado no entiende cómo un juez tomó esta determinación.
"El menor tiene el apellido del padre y está reconocido en el acta de nacimiento. Voy a interponer el recurso de apelación porque linda con la exageración jurídica. El ciudadano se pregunta cómo va a pagar manutención por un hijo que no es de él", sentenció.