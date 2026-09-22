Juez ordena que hombre pague L6,000 de manutención por un hijo que no es de él

San Pedro Sula, Honduras.- Un ciudadano fue sentenciado por un juez en los Tribunales de Violencia Doméstica de San Pedro Sula a pagar seis mil lempiras de manutención por un hijo que no es de él tras haber estado en una relación de noviazgo.

Según dijo su abogado, el hombre solo mantuvo una relación amorosa sin llegar a casarse con la fémina. Además, el menor de edad tiene el apellido del padre biológico y este, en su momento, lo reconoció.

El abogado Óscar Mejía inició diciendo que "estoy consciente que hay muchas mujeres que sufren de violencia doméstica, pero hay otras que se aprovechan de la situación. Un ciudadano que yo he estado asesorando lo condenaron a pagar una pensión de un hijo que no es de él al haber estado en una relación de novio o relación de amante, puede decirse", apuntó en Hoy Mismo.