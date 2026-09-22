Protesta frente a sede de la ONU en Venezuela rechaza participación de Delcy Rodríguez

Frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, decenas de personas se reunieron para protestar contra la participación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea de la ONU.
Cerca de un centenar de opositores participaron en la manifestación. Los asistentes cuestionaron que Rodríguez intervenga en nombre de Venezuela ante Naciones Unidas y rechazaron que su presencia en el organismo internacional sea considerada una representación legítima del país.
Durante la protesta, el dirigente opositor Andrés Velásquez afirmó que Rodríguez no representa a Venezuela y cuestionó su participación en la Asamblea General. Velásquez sostuvo que la funcionaria mantiene responsabilidades políticas por hechos ocurridos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como por la situación derivada de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
La protesta se produce mientras Rodríguez se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General. La presidenta encargada llegó el lunes a Estados Unidos y señaló que su delegación llevaría ante Naciones Unidas la posición de Venezuela, con un mensaje centrado, según sus propias declaraciones, en la cooperación, el diálogo y el entendimiento entre las naciones.
Antes del inicio de las actividades principales de la Asamblea General, Rodríguez sostuvo reuniones con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y con representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los encuentros forman parte de la agenda de la delegación venezolana durante su visita a Nueva York.
La participación de Rodríguez ocurre en un momento de cambios políticos en Venezuela. Según AP y EFE, Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial por presunto narcotráfico. Rodríguez, quien entonces ocupaba la vicepresidencia, asumió posteriormente la Presidencia encargada.
En Caracas, los manifestantes también cuestionaron la ausencia de un calendario para nuevas elecciones presidenciales. El dirigente opositor Noel Álvarez afirmó que Venezuela atraviesa una situación de falta de representación presidencial y sostuvo que la legitimidad debe estar vinculada con el voto. Estas declaraciones corresponden a los dirigentes que participaron en la protesta.
La jornada de protestas no se limitó a Caracas. También se registraron manifestaciones de venezolanos en Nueva York, donde migrantes se concentraron frente a la sede de Naciones Unidas para rechazar la participación de Rodríguez y reclamar elecciones y la liberación de presos políticos. Medios venezolanos también reportaron movilizaciones en Miami.
Rodríguez tiene previsto intervenir el jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, este martes está previsto un encuentro entre la presidenta encargada venezolana y el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York, en el marco de las actividades relacionadas con la Asamblea General. La reunión sería el primer encuentro entre ambos desde que Rodríguez asumió el cargo.