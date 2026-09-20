Susy Aponte, periodista y política peruana asesinada durante una campaña

En un mensaje compartido en sus redes sociales, la 'China Polo' acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Revoredo Farfán, de haber "ordenado un atentado" contra ella, después de denunciar los presuntos vínculos de los jefes policiales con la banda criminal Los Pulpos, y que fue advertida de esa amenaza por internos de tres prisiones peruanas.