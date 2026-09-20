Estos juzgados y cortes de Tegucigalpa cambiarán de sede el 2 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Los juzgados de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán cambiarán de sede a partir del 2 de octubre, según un memorando emitido por la Presidencia del Poder Judicial.

La disposición, contenida en el memorando PCSJ No. 0800-2026, contempla el traslado de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Juzgado de Letras del Trabajo y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que actualmente funcionan en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El documento al que tuvo acceso EL HERALDO, fechado el 17 de septiembre de 2026, establece que los órganos jurisdiccionales serán trasladados a un edificio ubicado en la avenida La Paz, donde anteriormente funcionaban las oficinas de USAID, frente a la antigua Embajada Americana.