Estos juzgados y cortes de Tegucigalpa cambiarán de sede el 2 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Los juzgados de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán cambiarán de sede a partir del 2 de octubre, según un memorando emitido por la Presidencia del Poder Judicial.
La disposición, contenida en el memorando PCSJ No. 0800-2026, contempla el traslado de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Juzgado de Letras del Trabajo y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que actualmente funcionan en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El documento al que tuvo acceso EL HERALDO, fechado el 17 de septiembre de 2026, establece que los órganos jurisdiccionales serán trasladados a un edificio ubicado en la avenida La Paz, donde anteriormente funcionaban las oficinas de USAID, frente a la antigua Embajada Americana.
Según el memorando, la medida forma parte de la implementación del Centro de Justicia Laboral y Contencioso Administrativo y de las acciones previstas por el Poder Judicial para reorganizar estas dependencias.
El objetivo, de acuerdo con el documento, es avanzar hacia un “modelo de gestión orientado al fortalecimiento del sistema de justicia, la reducción de la mora judicial, la modernización de la gestión y una atención especializada a los usuarios”.
Traslado comenzará el 2 de octubre
La mudanza de las dependencias comenzará el 2 de octubre y se extenderá durante los días que sean necesarios de la Semana Morazánica, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el memorando.
El traslado estará a cargo de varias oficinas del Poder Judicial, entre ellas Obras Físicas, Servicios Generales, Administración, Infotecnología, Bienes Nacionales, la UPE y la Unidad de Monitoreo y Seguridad. También participarán los presidentes de las Cortes de Apelaciones y los coordinadores de los juzgados.
El documento establece que la atención al público se retomará el 12 de octubre de 2026, por lo que las personas que realizan trámites ante estos órganos judiciales deberán tomar en cuenta el cambio de sede y las fechas establecidas para el traslado.