Cobertura judicial: Honduras tiene un juez por cada 11,300 habitantes

Tegucigalpa, Honduras.- La cantidad de jueces con la que cuenta Honduras coloca al país por debajo de la media internacional de cobertura judicial, condición que incrementa la carga de trabajo de los operadores de justicia y representa uno de los principales desafíos para la respuesta de los tribunales. Un análisis de la distribución de funcionarios del Poder Judicial revela que Honduras cuenta con 972 jueces y magistrados para una población estimada en 11.18 millones de habitantes, lo que representa un promedio de un juez por cada 11,317 personas. Los datos obtenidos por EL HERALDO mediante la solicitud de información SOL-PJ-3753-2026 muestran que los Juzgados de Paz concentran la mayor cantidad de funcionarios judiciales con 306 jueces, equivalentes al 31.5% del total nacional. A estos les siguen los jueces de Letras con 226, los jueces supernumerarios con 196 y los jueces de Sentencia con 144. En el nivel superior, la cobertura también es limitada: en todo Honduras solamente existen 72 magistrados de Corte de Apelaciones, de los cuales 55 son propietarios y 17 integrantes.

Francisco Morazán y Cortés concentran casi 40% de los jueces

La distribución de los operadores de justicia refleja una marcada concentración territorial: Francisco Morazán y Cortés reúnen 387 jueces, una cifra que representa cerca del 40% de todos los administradores de justicia del país. Francisco Morazán, donde se encuentran las principales sedes de la Corte Suprema de Justicia, concentra 257 funcionarios judiciales, es decir, el 26.4% del total nacional. Los datos en el centro del país son más evidentes en los Juzgados de Letras, donde acumula 123 de los 226 jueces disponibles en todo Honduras, es decir, más de la mitad de estos operadores. Cortés ocupa el segundo lugar con 130 funcionarios judiciales, equivalente al 13.4% del total nacional, una presencia impulsada por su densidad poblacional y actividad económica. No obstante, Gracias a Dios registra el número más bajo de jueces a nivel nacional, con 9; Islas de la Bahía con 12; Valle, Ocotepeque y Colón (18); Intibucá (22) y La Paz (25). Es decir, si tomamos estándares internacionales, estos establecen una media de 22 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras los datos oficiales del Poder Judicial ubican a Honduras en una proporción de 8 jueces por cada 100,000 habitantes.

Juzgados

Pese a las distribución de funcionarios judiciales a nivel nacional, datos oficiales indican el centro del país son más evidentes en los Juzgados de Letras, donde acumula 123 de los 226 jueces disponibles en todo Honduras, es decir, más de la mitad del total de los operadores. Según el abogado German Leitzelar, el problema se vuelve más complejo en los sectores considerados con “baja cobertura judicial”. “En los jueces que conocen de materia civil, los jueces hacen doble o triple función, la mayoría se concentran en Tegucigalpa, entonces los sectores con menos cobertura atienden casos de diferentes materias, y eso hace más carga a los servidores públicos”, explicó. Leitzelar señaló que, aunque la cantidad de jueces está relacionada con la densidad poblacional de cada zona, el Poder Judicial debe ampliar la presencia de operadores en todo el territorio nacional. “El problema no está solo en llenar de jueces, se necesitan jueces que realmente impartan justicia a nivel nacional, porque podría existir una cantidad de jueces considerable, pero eso no asegura que los casos sean resueltos con mayor rapidez”, explicó.

Mora