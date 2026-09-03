Poder Judicial solicitará L500 millones extra para el ejercicio fiscal 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial solicitará al Estado de Honduras un aumento de 500 millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2027.

Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, el aumento responde a aumento para los servidores judiciales y ejecución de proyectos de digitalización dentro del ente de justicia.

"Estamos solicitando alrededor de 500 millones de lempiras de aumento al presupuesto; año con año se hace un aumento a todos los servidores judiciales, este año ya se realizó el aumento y el otro año estamos programando el aumento del 2027", explicó el funcionario.

Además, el titular de la CSJ señaló que entre las iniciativas mencionadas se encuentra la apertura de circuitos especiales para atender temas relacionados con femicidio, niñez y adolescencia.

El presupuesto asignado al Poder Judicial para 2026 asciende a 4,396 millones de lempiras, equivalente al 3% del total del Presupuesto General de la República, que alcanza los 444,335 millones de lempiras.