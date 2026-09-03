Poder Judicial solicitará L500 millones extra para el ejercicio fiscal 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial solicitará al Estado de Honduras un aumento de 500 millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2027.
Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, el aumento responde a aumento para los servidores judiciales y ejecución de proyectos de digitalización dentro del ente de justicia.
"Estamos solicitando alrededor de 500 millones de lempiras de aumento al presupuesto; año con año se hace un aumento a todos los servidores judiciales, este año ya se realizó el aumento y el otro año estamos programando el aumento del 2027", explicó el funcionario.
Además, el titular de la CSJ señaló que entre las iniciativas mencionadas se encuentra la apertura de circuitos especiales para atender temas relacionados con femicidio, niñez y adolescencia.
El presupuesto asignado al Poder Judicial para 2026 asciende a 4,396 millones de lempiras, equivalente al 3% del total del Presupuesto General de la República, que alcanza los 444,335 millones de lempiras.
Deuda
El presidente de la CSJ también denunció que, tras nueve meses de 2026, al Poder Judicial se le adeudan entre 1,500 y 1,600 millones de lempiras.
La situación financiera se suma a las necesidades que enfrenta el órgano de justicia para atender sus diferentes obligaciones y proyectos.
En abril, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, señaló que parte de las limitaciones financieras que enfrenta la institución están relacionadas con obligaciones pendientes de períodos anteriores.
Según Duarte, esos compromisos inciden en la disponibilidad de recursos destinados a inversiones logísticas, tecnológicas y de infraestructura.
La autoridad también señaló que una buena parte de los recursos presupuestarios se destina al pago de personal. Sin embargo, indicó que durante el año en curso se espera atender las necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura que permanecen pendientes.
Con este escenario, el Poder Judicial plantea para 2027 una solicitud de L500 millones adicionales, mientras la institución enfrenta obligaciones financieras pendientes y proyecta aumentos para sus servidores, además de nuevos proyectos de digitalización.