Instan a Honduras a aprobar una ley para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) instaron este jueves al Gobierno hondureño a aprobar una ley para intensificar la búsqueda de personas desaparecidas, crear un registro oficial de casos y asegurar la asistencia integral a las familias. La petición se formalizó durante el lanzamiento de la campaña 'La ausencia tiene nombre: Un llamado a la memoria, la justicia y la acción', impulsada por el Conadeh con el respaldo del CICR, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público (Fiscalía). La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, dijo a EFE que es urgente que el Parlamento apruebe la Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus Familiares, una iniciativa presentada en agosto pasado.

"La ley ya establece cuál es esa ruta a seguir", afirmó Izaguirre, quien señaló que el proyecto también contempla reformas al Código Penal relacionadas con la desaparición forzada. La funcionaria expresó su confianza en que el Parlamento hondureño aprobará en los próximos días la normativa, con el fin de abordar de "manera integral" el fenómeno de las desapariciones y brindar acompañamiento a las familias. Izaguirre subrayó que las desapariciones no corresponden únicamente a hechos ocurridos décadas atrás, sino que continúan registrándose en Honduras. "Tenemos personas que desaparecen en las rutas migratorias, personas que salieron de su casa y no volvieron", señaló la comisionada, quien mencionó entre los casos conocidos el de la universitaria Angie Peña, desaparecida en 2022 en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño.

Dar rostro a las víctimas

Aunque reconoció que el Estado ya dispone de ciertos protocolos de actuación, la funcionaria insistió en la necesidad de un marco legal consolidado que establezca mecanismos unificados de búsqueda, investigación penal y asistencia completa de sus familiares. "Uno ve esos testimonios, escucha los testimonios y es desgarrador y es cruel, (...) es inhumano", expresó Izaguirre al referirse a la angustia prolongada que enfrentan los familiares en los procesos de búsqueda. La titular del organismo puntualizó que la campaña pretende visibilizar una problemática históricamente relegada, dar rostro e identidad a las víctimas más allá de las estadísticas y respaldar a sus allegados.

Entre los casos que busca visibilizar la campaña está el de Wendy Manueles, quien desapareció en junio de 2013 a los 22 años mientras se dirigía hacia Estados Unidos. Su padre, Iván Manueles, presente en el acto, aseguró a EFE que no pierde la esperanza de reencontrarse algún día con su hija.

Crear registro de desaparecidos

Por su parte, Gia López, responsable del programa de personas desaparecidas del CICR, indicó a EFE que Honduras ha avanzado con protocolos de búsqueda, pero enfrenta el desafío de no contar todavía con un registro unificado de personas desaparecidas. “No hay un dato oficial de cuántas personas desaparecidas hay en Honduras”, señaló López, quien indicó que la nueva ley contempla la creación de un registro.