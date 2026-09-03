¡Ritmo y talento! Instituto Santa Mónica está listo para el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Al ritmo de la música catracha, los estudiantes del Instituto Privado Santa Mónica afinan sus pasos, melodías y coreografías para participar en los desfiles del próximo 15 de septiembre, en conmemoración del 205 aniversario de independencia patria.
La disciplina es uno de los valores que caracteriza a los diferentes cuadros artísticos de la institución, entre ellos la banda, las palillonas y las pomponeras, que trabajan en sus presentaciones para llevar fervor patrio a las calles de Tegucigalpa.
Las palillonas, con sus sonrisas, carisma y pasos sincronizados, se preparan para representar el talento de la institución y combinar su pasión por el baile con la celebración de la independencia de Honduras.
Jeymi Medina, profesora encargada de las palillonas y las pomponeras, explicó que las estudiantes llevan más de dos meses y medio de preparación para los desfiles patrios.
Para Medina, el compromiso y la responsabilidad son fundamentales en el proceso de preparación, debido a que las coreografías requieren continuidad y coordinación entre todas las integrantes.
Las palillonas ensayan dos días a la semana, los martes y viernes, de 1:30 a 4:00 de la tarde, para perfeccionar los movimientos y mantener la sincronización de sus coreografías.
Banda combina competencia y preparación para las fiestas patrias
Eduardo Montoya, encargado de la banda del Instituto Santa Mónica, explicó que los ensayos comenzaron a finales de febrero y se intensificaron durante los últimos meses debido a las diferentes competencias en las que participa la agrupación.
Montoya destacó que recientemente la agrupación participó en una competencia en Utila, Islas de la Bahía, donde obtuvo varios reconocimientos.
“Ya hace poco estuvimos compitiendo en Utila y pues gracias a ello nos trajimos unos cuantos premios en base, segundo lugar, primer lugar al show visual, primer lugar a Escuadra de Liras y primer lugar al mejor director artístico”, señaló a EL HERALDO.
Los estudiantes ensayan tres días a la semana, los martes, jueves y sábados, de 1:30 a 4:30 de la tarde. El encargado explicó que buscan ampliar los días de preparación, aunque deben equilibrar los ensayos con las actividades académicas.
La banda cuenta actualmente con un repertorio de aproximadamente ocho canciones y trabaja en dos piezas adicionales para llegar a diez. El grupo también ha adaptado su repertorio a los nuevos lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación.
“Con humildad, tenemos la capacidad, y con respeto y orgullo, hay que demostrar esta garra hondureña que tenemos a nivel nacional y, si es posible, que los demás países miren que también tocamos nuestra cultura, nuestra música”, manifestó Montoya.
El Instituto Santa Mónica también prepara otros cuadros para su participación en los desfiles de identidad nacional y excelencia académica.
De esta manera, los estudiantes del Instituto Privado Santa Mónica continúan con sus ensayos para llegar preparados al 15 de septiembre y representar a la institución durante las fiestas patrias.