¡Ritmo y talento! Instituto Santa Mónica está listo para el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Al ritmo de la música catracha, los estudiantes del Instituto Privado Santa Mónica afinan sus pasos, melodías y coreografías para participar en los desfiles del próximo 15 de septiembre, en conmemoración del 205 aniversario de independencia patria.

La disciplina es uno de los valores que caracteriza a los diferentes cuadros artísticos de la institución, entre ellos la banda, las palillonas y las pomponeras, que trabajan en sus presentaciones para llevar fervor patrio a las calles de Tegucigalpa.

Las palillonas, con sus sonrisas, carisma y pasos sincronizados, se preparan para representar el talento de la institución y combinar su pasión por el baile con la celebración de la independencia de Honduras.

Jeymi Medina, profesora encargada de las palillonas y las pomponeras, explicó que las estudiantes llevan más de dos meses y medio de preparación para los desfiles patrios.

Para Medina, el compromiso y la responsabilidad son fundamentales en el proceso de preparación, debido a que las coreografías requieren continuidad y coordinación entre todas las integrantes.

Las palillonas ensayan dos días a la semana, los martes y viernes, de 1:30 a 4:00 de la tarde, para perfeccionar los movimientos y mantener la sincronización de sus coreografías.