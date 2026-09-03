Inauguran Salón de Pleno del TJE en memoria de magistrada Miriam Barahona

A cinco meses de su partida física, las autoridades del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en compañía de colaboradores y familiares inauguraron el Salón de Pleno de la Magistrada eterna "Miriam Barahona”, como un un homenaje póstumo.
En el emotivo y sentido homenaje se reconoció su defensa de la democracia e institucionalidad hondureña.
En la ceremonia también se dio un reclamo por parte de familiares que clamaron justicia, por la persecución que la magistrada sufrió en vida en el proceso electoral general del 2025.
El acto fue encabezado por el magistrado presidente, Mario Flores Urrutia, y el magistrado propietario, Arístides Mejía Carranza, acompañados por los colaboradores del Tribunal de Justicia Electoral, el sacerdote Alexis Melgar y el abogado José Barahona, padre de la extinta funcionaria y familiares cercanos.
Durante su intervención, el Magistrado Presidente Mario Flores Urrutia, recordó con profunda admiración el valor de Barahona en los momentos más críticos del país, destacando que "en este salón libramos batallas por la democracia de Honduras que estábamos perdiendo. Miriam depuso cualquier presión o interés partidario por hacer prevalecer los intereses de la nación". "Libró la batalla hasta el último día", enfatizó.
El magistrado presidente hizo eco de las palabras del embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier Conde, al reiterar que “la democracia hondureña hoy tiene rostro de mujer y ese rostro es el de Miriam Barahona”.
Flores Urrutia reveló el nivel de sacrificio de la magistrada, quien se negó a incapacitarse pese a su delicado estado de salud para evitar que el gobierno anterior alterara el equilibrio del pleno con un suplente afín.
“Ella me dijo: ‘Compañerito, convoque a pleno porque tengo estos expedientes y necesito someterme a mi tratamiento; necesito dejar limpio mi escritorio’. Fue tan responsable que no dejó ningún pendiente. Si ella se hubiese levantado de la mesa, la historia hoy sería diferente”, enfatizó Flores Urrutia.
El magistrado Arístides Mejía Carranza calificó la gestión de Barahona como una "gesta heroica" que marcó de cerca a todos los funcionarios del TJE, quienes testificaron su sufrimiento y entrega. "El país tiene una historia atribulada y siempre ha necesitado de personas que, en momentos decisivos, pongan sus competencias y el sacrificio de su vida. Yo encontré su escritorio limpio; aun casi incapacitada, buscó la energía necesaria para dejar todo terminado", relató Mejía.
La inauguración del salón busca evitar que el tiempo borre su legado: "Estamos inaugurando este espacio para que, con este pequeño símbolo, el espíritu de Miriam permanezca en el TJE y se mantenga viva la llama del ejemplo que ella nos dio".