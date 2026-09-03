Inauguran Salón de Pleno del TJE en memoria de magistrada Miriam Barahona

El magistrado Arístides Mejía Carranza calificó la gestión de Barahona como una "gesta heroica" que marcó de cerca a todos los funcionarios del TJE, quienes testificaron su sufrimiento y entrega. "El país tiene una historia atribulada y siempre ha necesitado de personas que, en momentos decisivos, pongan sus competencias y el sacrificio de su vida. Yo encontré su escritorio limpio; aun casi incapacitada, buscó la energía necesaria para dejar todo terminado", relató Mejía.