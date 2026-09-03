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Mientras está hospitalizado, roban retrovisores a carro del expresidente Manuel Zelaya

La delincuencia alcanzó hasta al expresidente de Honduras que se encuentra hospitalizado tras una operación

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 08:50
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Un caso bastante llamativo se dio la mañana de este 3 de septiembre luego que un auto del expresidente Manuel Zelaya Rosales apareciera sin retrovisores mientras él se encuentra hospitalizado. ¿Dónde ocurrió?

Fotos: Cortesía redes
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Todo se originó tras la hospitalización del expresidente Manuel Zelaya Rosales en un centro médico privado en Tegucigalpa. El exjefe de Estado tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia.

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Zelaya fue diagnosticado con pericarditis, por lo que fue operado para sustraerle el exceso de líquido que rodea el corazón. El centro médico donde se hizo la operación se ubica en el barrio La Bolsa, capital de Honduras.

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Fuera del centro médico quedaron dos camionetas que acompañan al expresidente, una de ellas manejada por la seguridad. Sin embargo, esta mañana ya no tenía los retrovisores.

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La delincuencia en Honduras no tiene límites y hasta el expresidente Zelaya con uno de los vehículos manejados por su seguridad fue víctima.

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El robo de retrovisores en Tegucigalpa es algo habitual. las personas que se dedican a esto luego los revenden en diversos puntos de la capital.

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Así apareció una de las camionetas ya sin retrovisores, el reporte fue dado por el medio HCH.

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Aparte del robo de retrovisores, también es común que haya robo de baterías y hasta llantas en vehículos.

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Estos vehículos generalmente son proporcionados por el Estado para la seguridad de los expresidentes. Los mandatarios luego costean algunos gastos, en ocasiones hasta el combustible.

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El expresidente Zelaya dijo que salió bien de la intervención y ahora deberá estar en reposo por siete días.

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