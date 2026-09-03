Arroz con pollo al estilo hondureño: Receta tradicional para compartir

Tegucigalpa, Honduras.- El arroz con pollo al estilo hondureño es una receta tradicional que combina pollo desmenuzado con arroz amarillo, vegetales y especias.
Es una opción para compartir en familia y recordar aquellos cumpleaños en los que este plato, acompañado de una ensalada de papas, era uno de los favoritos de niños y adultos.
La preparación utiliza pechugas de pollo, arroz, zanahoria, maíz, chícharos, aceitunas y chile morrón, ingredientes que aportan sabor y textura al platillo.
Además de ser una receta casera y completa, el arroz con pollo es una alternativa para el menú familiar. El arroz aporta hidratos de carbono, mientras que el pollo es una fuente de proteínas.
Para darle el característico tono amarillo al arroz, la receta propone utilizar cúrcuma o azafrán, en lugar de colorantes.
Ingredientes
- 5 tazas de agua1 cebolla
- 2 dientes de ajo1 hoja de laurel
- 2 ramas de apio con hojas
- 2 pechugas de pollo1 chile morrón verde
- 3 cucharaditas de aceite vegetal
- 1 zanahoria grande, cortada en cubos
- 1 taza de chícharos1 taza de maíz amarillo en granos
- 1 bote pequeño de aceitunas con hueso
- 1 cucharada de cúrcuma o azafrán
- 1 libra de arroz precocido
- Sal y pimienta, cantidad necesaria
Preparación
1. En una olla, agrega el agua junto con media cebolla en trozos, un diente de ajo machacado, la hoja de laurel, una rama de apio picada y las pechugas de pollo.
2. Cocina hasta que hierva y el pollo esté bien cocido. Retira las pechugas, desmenuza el pollo, cuela el caldo y resérvalo.
3. Pica finamente el diente de ajo restante, la otra rama de apio, la cebolla restante y el chile morrón. Calienta el aceite en una sartén y sofríe los vegetales.
4. Añade el arroz y la cucharada de cúrcuma o azafrán y sofríe durante 2 minutos.
5. Incorpora el pollo desmenuzado y agrega entre 2 y 4 tazas del caldo reservado, hasta cubrir el arroz. Sal y pimienta al gusto.
6. Cocina a fuego alto hasta que hierva. Cuando el caldo comience a reducirse, baja el fuego y tapa la preparación. Cocina hasta que el arroz esté cocido y suelto.
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