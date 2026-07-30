Parrillada hondureña, una opción perfecta para compartir el fin de semana

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Tiene una reunión en casa este fin de semana y aún no sabe qué preparar? La parrillada hondureña es una alternativa práctica, abundante y llena de sabor para sorprender a sus invitados. Este platillo tradicional combina diferentes cortes de carne, entre ellos res, cerdo y chorizo criollo, cuya mezcla de sabores lo convierte en una de las preparaciones favoritas para compartir en familia o con amigos.

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La parrillada puede acompañarse con tajadas de plátano frito, arroz blanco, frijoles fritos, aguacate, cuajada, queso, mantequilla y tortillas de maíz. Los acompañamientos pueden variar según el gusto de cada persona y las costumbres de cada región del país. Más que una comida, la parrillada forma parte de los encuentros familiares y sociales en Honduras. Es habitual disfrutarla durante celebraciones, reuniones de fin de semana o un domingo en casa, alrededor del asador. Si desea disfrutar de un fin de semana con mucho sabor y tradición, anímese a preparar esta receta con auténtico toque catracho.



Ingredientes

- 6 dientes de ajo - Sal y pimienta al gusto - 5 cucharadas de salsa inglesa - 1 libra de carne de res para asar - 1 libra de carne de cerdo para asar - 1 libra de chorizo criollo - 4 tomates maduros, picados en cubos - 2 cebollas rojas, picadas - 2 chiles dulces verdes, picados - Jugo de 1 limón grande - ½ mazo de cilantro fino, picado - Tajadas de plátano frito - Arroz blanco - Frijoles fritos - Aguacate maduro en lascas - Cuajada - Mantequilla - Tortillas de maíz

Preparación