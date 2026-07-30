Parrillada hondureña, una opción perfecta para compartir el fin de semana

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Tiene una reunión en casa este fin de semana y aún no sabe qué preparar? La parrillada hondureña es una alternativa práctica, abundante y llena de sabor para sorprender a sus invitados.
Este platillo tradicional combina diferentes cortes de carne, entre ellos res, cerdo y chorizo criollo, cuya mezcla de sabores lo convierte en una de las preparaciones favoritas para compartir en familia o con amigos.
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La parrillada puede acompañarse con tajadas de plátano frito, arroz blanco, frijoles fritos, aguacate, cuajada, queso, mantequilla y tortillas de maíz. Los acompañamientos pueden variar según el gusto de cada persona y las costumbres de cada región del país.
Más que una comida, la parrillada forma parte de los encuentros familiares y sociales en Honduras. Es habitual disfrutarla durante celebraciones, reuniones de fin de semana o un domingo en casa, alrededor del asador.
Si desea disfrutar de un fin de semana con mucho sabor y tradición, anímese a preparar esta receta con auténtico toque catracho.
Ingredientes
- 6 dientes de ajo
- Sal y pimienta al gusto
- 5 cucharadas de salsa inglesa
- 1 libra de carne de res para asar
- 1 libra de carne de cerdo para asar
- 1 libra de chorizo criollo
- 4 tomates maduros, picados en cubos
- 2 cebollas rojas, picadas
- 2 chiles dulces verdes, picados
- Jugo de 1 limón grande
- ½ mazo de cilantro fino, picado
- Tajadas de plátano frito
- Arroz blanco
- Frijoles fritos
- Aguacate maduro en lascas
- Cuajada
- Mantequilla
- Tortillas de maíz
Preparación
1. Prepare el adobo en un molcajete. Maje los dientes de ajo con la sal hasta obtener una pasta.
2. Agregue pimienta al gusto y la salsa inglesa, luego mezcle bien. Unte el adobo sobre la carne de res y de cerdo. Deje reposar durante una hora.
3. Caliente el asador y cocine la carne de res al término deseado, mientras que la carne de cerdo debe cocinarse completamente. Incorpore los chorizos y voltéelos hasta que estén bien cocidos. Retire del fuego.
4. Para el chismol, mezcle los tomates, la cebolla y el chile dulce. Agregue sal y pimienta al gusto, incorpore el jugo de limón y finalice con el cilantro finamente picado. Rectifique la sazón.
5. Sirva las carnes acompañadas de chorizo, tajadas de plátano, arroz blanco, frijoles fritos, chismol, aguacate, cuajada, mantequilla y tortillas de maíz.