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Parrillada hondureña, una opción perfecta para compartir el fin de semana

Prepare una deliciosa parrillada hondureña con carnes, chorizo y guarniciones tradicionales. Una receta ideal para compartir en familia el fin de semana

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 13:37
Parrillada hondureña, una opción perfecta para compartir el fin de semana

La parrillada puede acompañarse con tajadas de plátano frito, arroz blanco, frijoles fritos, aguacate, cuajada, queso, mantequilla y tortillas de maíz.

 Foto: Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Tiene una reunión en casa este fin de semana y aún no sabe qué preparar? La parrillada hondureña es una alternativa práctica, abundante y llena de sabor para sorprender a sus invitados.

Este platillo tradicional combina diferentes cortes de carne, entre ellos res, cerdo y chorizo criollo, cuya mezcla de sabores lo convierte en una de las preparaciones favoritas para compartir en familia o con amigos.

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La parrillada puede acompañarse con tajadas de plátano frito, arroz blanco, frijoles fritos, aguacate, cuajada, queso, mantequilla y tortillas de maíz. Los acompañamientos pueden variar según el gusto de cada persona y las costumbres de cada región del país.

Más que una comida, la parrillada forma parte de los encuentros familiares y sociales en Honduras. Es habitual disfrutarla durante celebraciones, reuniones de fin de semana o un domingo en casa, alrededor del asador.

Si desea disfrutar de un fin de semana con mucho sabor y tradición, anímese a preparar esta receta con auténtico toque catracho.

Más que una comida, la parrillada forma parte de los encuentros familiares y sociales en Honduras.

Más que una comida, la parrillada forma parte de los encuentros familiares y sociales en Honduras.

 (Foto: Buen Provecho)

Ingredientes

- 6 dientes de ajo

- Sal y pimienta al gusto

- 5 cucharadas de salsa inglesa

- 1 libra de carne de res para asar

- 1 libra de carne de cerdo para asar

- 1 libra de chorizo criollo

- 4 tomates maduros, picados en cubos

- 2 cebollas rojas, picadas

- 2 chiles dulces verdes, picados

- Jugo de 1 limón grande

- ½ mazo de cilantro fino, picado

- Tajadas de plátano frito

- Arroz blanco

- Frijoles fritos

- Aguacate maduro en lascas

- Cuajada

- Mantequilla

- Tortillas de maíz

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Preparación

1. Prepare el adobo en un molcajete. Maje los dientes de ajo con la sal hasta obtener una pasta.

2. Agregue pimienta al gusto y la salsa inglesa, luego mezcle bien. Unte el adobo sobre la carne de res y de cerdo. Deje reposar durante una hora.

3. Caliente el asador y cocine la carne de res al término deseado, mientras que la carne de cerdo debe cocinarse completamente. Incorpore los chorizos y voltéelos hasta que estén bien cocidos. Retire del fuego.

4. Para el chismol, mezcle los tomates, la cebolla y el chile dulce. Agregue sal y pimienta al gusto, incorpore el jugo de limón y finalice con el cilantro finamente picado. Rectifique la sazón.

5. Sirva las carnes acompañadas de chorizo, tajadas de plátano, arroz blanco, frijoles fritos, chismol, aguacate, cuajada, mantequilla y tortillas de maíz.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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