Recetas con sabor y tradición de la cocina hondureña en el Día de Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- La gastronomía hondureña constituye uno de los pilares de la identidad nacional y un elemento esencial para comprender la riqueza cultural del país. Más que una fuente de alimentación, representa un legado de tradiciones, historias y costumbres que han pasado de generación en generación. Cada platillo reúne ingredientes autóctonos, técnicas ancestrales y el conocimiento de los pueblos originarios, convirtiéndose en un vínculo con la historia y las raíces de Honduras.

Historia y tradición

En el Día de Lempira, héroe nacional y símbolo de la resistencia indígena, vale la pena recorrer los sabores del occidente del país, donde la cocina lenca conserva buena parte de ese legado cultural. Las preparaciones tradicionales reflejan la diversidad étnica hondureña mediante una combinación de técnicas e ingredientes heredados de los pueblos indígenas y enriquecidos con influencias europeas. Cada platillo es una expresión de identidad. Compartir estos alimentos también significa preservar historias familiares, fortalecer los vínculos comunitarios y transmitir valores que forman parte del patrimonio cultural de Honduras.

Los platillos

Ticucos Son uno de los platillos más representativos del occidente del país. Su nombre proviene de su forma característica y del hecho de que tradicionalmente se envuelven en hojas secas de tusa y se preparan sin carne. La receta original únicamente lleva masa de maíz y frijoles. Con el paso del tiempo se han incorporado ingredientes como pollo, especias y hierbas aromáticas, aunque la preparación tradicional continúa siendo la más apreciada. También eran conocidos como "tamales de viaje", ya que, según la tradición oral, acompañaban a quienes recorrían largas distancias a caballo o en mula, pues conservaban su sabor durante varios días y podían consumirse fríos o calientes.

Sopa de gallina india La sopa de gallina india con vegetales es uno de los platillos más emblemáticos de la cocina lenca.

Se prepara con gallina criolla y vegetales frescos, ofreciendo un caldo nutritivo y de intenso sabor. Montucas Las montucas son tamales elaborados con masa de maíz y elote tierno. Tradicionalmente se sirven durante el almuerzo o la cena y forman parte de numerosas celebraciones familiares.

Empanadas de choro El choro es un hongo silvestre comestible característico del departamento de Intibucá. Su versatilidad permite incorporarlo en diferentes recetas y constituye uno de los ingredientes tradicionales de la cocina del occidente hondureño. Además del choro, en esta región también destacan ingredientes como el chipilín y la flor de loroco, ampliamente utilizados en diversas preparaciones.

Riguas Las riguas son tortas elaboradas con maíz tierno que tradicionalmente se sirven acompañadas de mantequilla crema o queso fresco. Su característico sabor proviene, en gran medida, de las hojas de plátano utilizadas durante la cocción. Algunas personas acostumbran agregar una pequeña cantidad de azúcar y una pizca de sal para realzar su sabor. Preparación Licúe todos los ingredientes, excepto las hojas de plátano. Agregue sal al gusto. Caliente un comal o plancha, coloque las hojas de plátano y vierta la mezcla sobre ellas. Cocine durante aproximadamente dos minutos por cada lado y sirva con mantequilla crema o queso fresco.

