Día Nacional de la Baleada: Cinco recetas para disfrutar este clásico catracho

Tegucigalpa, Honduras.- Este fin de semana Honduras conmemora el Día Nacional de la Baleada, una fecha dedicada a uno de los platillos más representativos de la gastronomía nacional.
Desde 2018, cada tercer sábado de junio se celebra esta tradición que rinde homenaje a una receta profundamente arraigada en la cultura hondureña.
Las baleadas son consideradas uno de los platos típicos más auténticos y populares del país, especialmente en la zona norte. Actualmente, ciudades como El Progreso, San Pedro Sula y La Ceiba se disputan el reconocimiento de haber sido la cuna de este alimento emblemático.
Aunque no existe consenso sobre su origen ni sobre la historia detrás de su nombre, las baleadas continúan conquistando paladares dentro y fuera de Honduras gracias a su versatilidad y sabor.
Para celebrar esta fecha, compartimos cinco ideas de recetas de Buen Provecho, cada una con combinaciones distintas que permiten disfrutar de nuevas experiencias gastronómicas sin perder la esencia de este clásico catracho.
Cinco recetas de baleadas
1. Baleada con chorizo suelto, huevo picado y queso
En una sartén derrita 2 cucharadas de mantequilla amarilla y añada 1 cucharadita de aceite. Agrega seis huevos y ½ cucharadita de sal. Cocina hasta obtener huevos revueltos y reserva.
En otra sartén sofría 1 taza de chorizo suelto durante siete minutos. Para servir, coloque sobre cada tortilla una capa de frijoles fritos, chorizo, huevo, queso y mantequilla crema.
2. Baleada con carne de res en tiras, huevo y aguacate
Prepare seis huevos revueltos siguiendo el procedimiento anterior y reserve. Condimente 1 libra de carne de res en tiras con sal y 1½ cucharadas de sazonador.
Saltee en una sartén caliente con un poco de aceite hasta que esté bien cocida. Arme la baleada con frijoles fritos, huevo revuelto, aguacate en lascas, queso, carne y encurtido rojo
3. Baleada con chicharrón, encurtido y mantequilla
Licúe 1 taza de frijoles cocidos, ¼ de taza de caldo de frijoles y dos rodajas de cebolla morada. Fría la mezcla en una sartén con 1 cucharada de aceite.
Limpie 1 libra de costilla de cerdo con abundante agua y sal. Retire el exceso de grasa, córtela en cubos de aproximadamente una pulgada y adóbela con 1 cucharada de ajinomoto, 1 cucharada de pimentón y ½ cucharada de pimienta.
Fría hasta obtener chicharrones dorados y cocidos. Sirva sobre tortillas de harina con frijoles fritos, queso rallado, mantequilla y encurtido.
4. Baleada con pollo, huevo y aguacate
En una cacerola coloque 1 taza de caldo de pollo, sal y un diente de ajo. Cuando hierva, incorpore una pechuga de pollo deshuesada y cocine durante 20 a 25 minutos.
Retire, desmenuce y reserve. Sobre las tortillas de harina coloque frijoles fritos, huevo revuelto, pollo desmenuzado, aguacate en lascas, queso y mantequilla crema.
5. Baleada con plátano maduro, huevo con chorizo y encurtido
En una sartén derrita 2 cucharadas de mantequilla amarilla y sofría ¼ de taza de chorizo suelto. Agregue seis huevos y cocínelos revueltos.
Pele dos plátanos maduros, córtelos en tajadas largas y fríalos hasta que estén dorados. Para servir, coloque sobre las tortillas una capa de frijoles fritos, huevo con chorizo, plátano maduro, queso, mantequilla y encurtido rojo.