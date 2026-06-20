Día Nacional de la Baleada: Cinco recetas para disfrutar este clásico catracho

Tegucigalpa, Honduras.- Este fin de semana Honduras conmemora el Día Nacional de la Baleada, una fecha dedicada a uno de los platillos más representativos de la gastronomía nacional.

Desde 2018, cada tercer sábado de junio se celebra esta tradición que rinde homenaje a una receta profundamente arraigada en la cultura hondureña.

Las baleadas son consideradas uno de los platos típicos más auténticos y populares del país, especialmente en la zona norte. Actualmente, ciudades como El Progreso, San Pedro Sula y La Ceiba se disputan el reconocimiento de haber sido la cuna de este alimento emblemático.

Aunque no existe consenso sobre su origen ni sobre la historia detrás de su nombre, las baleadas continúan conquistando paladares dentro y fuera de Honduras gracias a su versatilidad y sabor.

Para celebrar esta fecha, compartimos cinco ideas de recetas de Buen Provecho, cada una con combinaciones distintas que permiten disfrutar de nuevas experiencias gastronómicas sin perder la esencia de este clásico catracho.