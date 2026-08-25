  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

Baleada con tortilla de espinaca: Una receta para preparar en casa

Una receta diferente para preparar una baleada con tortilla de espinaca, frijoles, huevo, plátano, aguacate y mantequilla crema

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 09:55
Baleada con tortilla de espinaca: Una receta para preparar en casa

La baleada con tortilla de espinaca puede acompañarse con los ingredientes tradicionales, como frijoles fritos, huevo, plátano maduro, aguacate y mantequilla crema.

 Foto: Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras.- Una forma diferente de disfrutar la tradicional baleada hondureña es preparar la tortilla con espinaca. Esta variante permite incorporar este vegetal a una de las comidas más representativas de la gastronomía nacional.

La baleada con tortilla de espinaca puede acompañarse con los ingredientes tradicionales, como frijoles fritos, huevo con habichuelas, plátano maduro, aguacate y mantequilla crema.

Esta preparación puede servirse durante el desayuno, la merienda o la cena y es una alternativa para quienes buscan variar la forma de preparar las tradicionales tortillas de harina.

Cinco comidas tradicionales para celebrar el Día de la Hondureñidad

Para preparar la tortilla, licúa la espinaca con agua caliente, cuela la mezcla y agrega poco a poco el líquido a la harina. Mezcla con las manos hasta obtener una masa homogénea.

Ingredientes

Para la tortilla:

- 2 1/2 tazas de harina

- 1/3 de taza de manteca

- 1/3 de taza de manteca

- 1/2 cucharadita de polvo de hornear

- 1 pizca de sal2 tazas de espinaca1

- 1/2 taza de agua caliente

Para el relleno:

- Cantidad necesaria de frijoles fritos

- Cantidad necesaria de huevos revueltos con habichuelas

- Cantidad necesaria de plátano maduro

- Cantidad necesaria de aguacate

- Cantidad necesaria de mantequilla crema

Tesoros de la gastronomía hondureña: seis platillos llenos de nostalgia

Preparación

1. En un tazón coloque la harina, el polvo de hornear, la sal y la manteca. Mezcle bien.

2. Licúe la espinaca con agua caliente y cuela la mezcla. Agregue poco a poco el líquido a la harina y mezcla con las manos hasta obtener una masa homogénea.

3. Forme bolitas del tamaño de una pelota de golf, aplástelas ligeramente, tápelas y déjelas reposar durante 40 minutos.

4. Con cada bolita forme una tortilla y cocínela en un comal o plancha bien caliente.

5. Rellene las tortillas con frijoles fritos, huevo con habichuela, plátano frito, aguacate y mantequilla crema.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias