Baleada con tortilla de espinaca: Una receta para preparar en casa

Tegucigalpa, Honduras.- Una forma diferente de disfrutar la tradicional baleada hondureña es preparar la tortilla con espinaca. Esta variante permite incorporar este vegetal a una de las comidas más representativas de la gastronomía nacional.

La baleada con tortilla de espinaca puede acompañarse con los ingredientes tradicionales, como frijoles fritos, huevo con habichuelas, plátano maduro, aguacate y mantequilla crema.

Esta preparación puede servirse durante el desayuno, la merienda o la cena y es una alternativa para quienes buscan variar la forma de preparar las tradicionales tortillas de harina.