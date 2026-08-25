Baleada con tortilla de espinaca: Una receta para preparar en casa

Tegucigalpa, Honduras.- Una forma diferente de disfrutar la tradicional baleada hondureña es preparar la tortilla con espinaca. Esta variante permite incorporar este vegetal a una de las comidas más representativas de la gastronomía nacional.
La baleada con tortilla de espinaca puede acompañarse con los ingredientes tradicionales, como frijoles fritos, huevo con habichuelas, plátano maduro, aguacate y mantequilla crema.
Esta preparación puede servirse durante el desayuno, la merienda o la cena y es una alternativa para quienes buscan variar la forma de preparar las tradicionales tortillas de harina.
Para preparar la tortilla, licúa la espinaca con agua caliente, cuela la mezcla y agrega poco a poco el líquido a la harina. Mezcla con las manos hasta obtener una masa homogénea.
Ingredientes
Para la tortilla:
- 2 1/2 tazas de harina
- 1/3 de taza de manteca
- 1/3 de taza de manteca
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal2 tazas de espinaca1
- 1/2 taza de agua caliente
Para el relleno:
- Cantidad necesaria de frijoles fritos
- Cantidad necesaria de huevos revueltos con habichuelas
- Cantidad necesaria de plátano maduro
- Cantidad necesaria de aguacate
- Cantidad necesaria de mantequilla crema
Preparación
1. En un tazón coloque la harina, el polvo de hornear, la sal y la manteca. Mezcle bien.
2. Licúe la espinaca con agua caliente y cuela la mezcla. Agregue poco a poco el líquido a la harina y mezcla con las manos hasta obtener una masa homogénea.
3. Forme bolitas del tamaño de una pelota de golf, aplástelas ligeramente, tápelas y déjelas reposar durante 40 minutos.
4. Con cada bolita forme una tortilla y cocínela en un comal o plancha bien caliente.
5. Rellene las tortillas con frijoles fritos, huevo con habichuela, plátano frito, aguacate y mantequilla crema.