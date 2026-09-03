Someten a evaluaciones psiquiátricas a Iván Velásquez, exgerente de Koriun

Tegucigalpa, Honduras.- Iván Velásquez, exgerente de Koriun Inversiones -empresa señalada de orquestar una estafa bajo un esquema Ponzi, fue llevado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se le realizarán evaluaciones médicas y psiquiátricas.
Velásquez llegó a las instalaciones con sus manos esposadas, vestido con un uniforme naranja de recluso y acompañado de varios elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Edgardo Cruz, portavoz de Medicina Forense, explicó que Velásquez es evaluado por el departamento de Clínica Forense y el departamento de Evaluación Mental.
"Desconocemos ahora mismo quién hizo la solicitud. Si fue el juez competente que lleva la causa, o la defensa", agregó Cruz.
Además, recordó que Medicina Forense es la única entidad autorizada para emitir un dictamen que en su debido momento evaluará el juez para tomar cualquier decisión respecto al proceso judicial que enfrenta Velásquez.
Cabe recordar que al representante de Koriun se le dictó prisión preventiva, siendo enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara situada en el valle de Amarateca, Francisco Morazán.
El 31 de marzo Velásquez intentó ser beneficiado con medidas cautelares distintas a la prisión al entregar una caución de 17 millones de lempiras, de los cuales 15 millones eran en bienes inmuebles y otros dos millones en efectivo.
La petición fue aceptada, pero rápidamente el Ministerio Público (MP) hizo una solicitud de reposición. Un juez de Letras de lo Penal resolvió la solicitud del MP y ordenó que Velásquez debía seguir en Támara. Además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó investigar el cambio de medidas cautelares.
Sobre Iván Velásquez y Koriun Inversiones
Velásquez es acusado por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de fuego y desobediencia.
Al igual que Velásquez, se encuentran en prisión preventiva Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, esposa de Velásquez; Gustavo Flores Carbajal, encargado de Koriun en Choluteca; Juan Carlos García Ríos, administrador de Koriun en Santa Bárbara; y Marco Abel Villeda Galdámez.
Koriun Inversiones se instaló en Choloma, Cortés, como una entidad financiera que ofrecía atractivas tasas de interés. Con una inversión mínima de 2,500 lempiras, prometían intereses semanales del 5%, las cuales al mes se traducen en 20% y al año en un 240%. A los afectados se les engañó haciéndoles creer que estaban invirtiendo en materias primas y petróleo.
Esto, según expertos en economía y finanzas, es un modelo insostenible. Además, esta supuesta compañía financiera operaba sin la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El 23 de abril de 2025, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) allanaron las instalaciones de Koriun en Choloma y San Pedro Sula. No obstante, las operaciones de esta empresa no se limitaron a estas ciudades, pues se fueron expandiendo para mantener a flote su esquema Ponzi, un tipo de estafa que se sostiene con el ingreso de nuevos aportantes para así pagarle a los más antiguos.
Koriun llegó a captar más de 400 millones de lempiras de miles de hondureños, quienes hasta la fecha, siguen esperando la devolución de su dinero.