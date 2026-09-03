Someten a evaluaciones psiquiátricas a Iván Velásquez, exgerente de Koriun

Tegucigalpa, Honduras.- Iván Velásquez, exgerente de Koriun Inversiones -empresa señalada de orquestar una estafa bajo un esquema Ponzi, fue llevado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se le realizarán evaluaciones médicas y psiquiátricas. Velásquez llegó a las instalaciones con sus manos esposadas, vestido con un uniforme naranja de recluso y acompañado de varios elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Edgardo Cruz, portavoz de Medicina Forense, explicó que Velásquez es evaluado por el departamento de Clínica Forense y el departamento de Evaluación Mental.

"Desconocemos ahora mismo quién hizo la solicitud. Si fue el juez competente que lleva la causa, o la defensa", agregó Cruz. Además, recordó que Medicina Forense es la única entidad autorizada para emitir un dictamen que en su debido momento evaluará el juez para tomar cualquier decisión respecto al proceso judicial que enfrenta Velásquez.

Cabe recordar que al representante de Koriun se le dictó prisión preventiva, siendo enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara situada en el valle de Amarateca, Francisco Morazán. El 31 de marzo Velásquez intentó ser beneficiado con medidas cautelares distintas a la prisión al entregar una caución de 17 millones de lempiras, de los cuales 15 millones eran en bienes inmuebles y otros dos millones en efectivo.

La petición fue aceptada, pero rápidamente el Ministerio Público (MP) hizo una solicitud de reposición. Un juez de Letras de lo Penal resolvió la solicitud del MP y ordenó que Velásquez debía seguir en Támara. Además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó investigar el cambio de medidas cautelares.

Sobre Iván Velásquez y Koriun Inversiones