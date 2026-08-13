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Tamalitos de elote, una tradición hondureña para compartir en familia

Aprende a preparar tamalitos de elote al estilo hondureño con esta sencilla receta de maíz tierno, leche, mantequilla, sal y azúcar, del chef Efraín Corea

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 11:13
Tamalitos de elote, una tradición hondureña para compartir en familia

Más allá de su sabor, preparar tamalitos de elote en casa es una forma de mantener vivas las recetas tradicionales.

 Foto: Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras. Los tamalitos de elote son un platillo tradicional a base de maíz presente en los hogares hondureños. Su sabor dulce y su sencilla elaboración los convierten en una opción para compartir en familia durante el desayuno, una tarde de café o la cena.

Su preparación parte del elote tierno, cuyos granos se trituran y muelen hasta obtener una masa que posteriormente se mezcla con leche, mantequilla, sal y azúcar.

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Los tamalitos suelen servirse con mantequilla, queso fresco o cuajada. También pueden acompañarse con aguacate o frijoles fritos.

Esta preparación forma parte de la gastronomía tradicional de distintas zonas de Honduras y su elaboración está relacionada con la temporada de cosecha del maíz.

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Además de los tamalitos, el maíz puede aprovecharse para preparar atol de elote, fritas, montucas, riguas y otras preparaciones tradicionales.

Más allá de su sabor, preparar tamalitos de elote en casa es una forma de mantener vivas las recetas tradicionales y compartirlas entre generaciones. A continuación, presentamos el paso a paso para preparar esta receta del chef Efraín Corea.

Los tamalitos suelen servirse con mantequilla, queso fresco o cuajada. También pueden acompañarse con aguacate o frijoles fritos.

Los tamalitos suelen servirse con mantequilla, queso fresco o cuajada. También pueden acompañarse con aguacate o frijoles fritos.

 (Foto: Buen Provecho)

Ingredientes

- 6 elotes tiernos

- 1½ litros de leche

- 1 barra de mantequilla amarilla o ¼ de libra de mantequilla crema

- Sal, cantidad necesaria

- Azúcar, cantidad necesaria

- Tuzas de elote, cantidad necesaria para envolver los tamalitos

- Agua, cantidad necesaria

Preparación

1. Preparar los elotes. Raspar los elotes y triturarlos en un molino de mano. Preparar la mezcla.

2. Colocar la masa en un tazón e incorporar la leche, la mantequilla, la sal y el azúcar al gusto. Mezclar hasta integrar bien los ingredientes.

3. Preparar las tuzas. Enrollar cada tuza y doblar sus puntas. Colocarlas en una cacerola honda, mantenerla inclinada y, con una cuchara, llenar cada tuza con la mezcla de elote.

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4.Acomodar los tamalitos. Colocar las tuzas en posición vertical. Si quedan espacios en la cacerola, rellenarlos con más tuzas para mantenerlas en su lugar.

5. Cocinar. Agregar agua hasta cubrir entre 2½ y 3 pulgadas de la cacerola. Cubrir los tamalitos con tuzas y tapar la cacerola.

6. Cocinar a fuego medio durante 30 minutos. Revisar la consistencia de los tamalitos con un tenedor. Cuando estén firmes, retirar del fuego y servir.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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