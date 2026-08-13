Tamalitos de elote, una tradición hondureña para compartir en familia

Tegucigalpa, Honduras. Los tamalitos de elote son un platillo tradicional a base de maíz presente en los hogares hondureños. Su sabor dulce y su sencilla elaboración los convierten en una opción para compartir en familia durante el desayuno, una tarde de café o la cena. Su preparación parte del elote tierno, cuyos granos se trituran y muelen hasta obtener una masa que posteriormente se mezcla con leche, mantequilla, sal y azúcar.

Los tamalitos suelen servirse con mantequilla, queso fresco o cuajada. También pueden acompañarse con aguacate o frijoles fritos. Esta preparación forma parte de la gastronomía tradicional de distintas zonas de Honduras y su elaboración está relacionada con la temporada de cosecha del maíz.

Además de los tamalitos, el maíz puede aprovecharse para preparar atol de elote, fritas, montucas, riguas y otras preparaciones tradicionales. Más allá de su sabor, preparar tamalitos de elote en casa es una forma de mantener vivas las recetas tradicionales y compartirlas entre generaciones. A continuación, presentamos el paso a paso para preparar esta receta del chef Efraín Corea.

Ingredientes

- 6 elotes tiernos - 1½ litros de leche - 1 barra de mantequilla amarilla o ¼ de libra de mantequilla crema - Sal, cantidad necesaria - Azúcar, cantidad necesaria - Tuzas de elote, cantidad necesaria para envolver los tamalitos - Agua, cantidad necesaria

Preparación

1. Preparar los elotes. Raspar los elotes y triturarlos en un molino de mano. Preparar la mezcla. 2. Colocar la masa en un tazón e incorporar la leche, la mantequilla, la sal y el azúcar al gusto. Mezclar hasta integrar bien los ingredientes. 3. Preparar las tuzas. Enrollar cada tuza y doblar sus puntas. Colocarlas en una cacerola honda, mantenerla inclinada y, con una cuchara, llenar cada tuza con la mezcla de elote.