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Así se prepara el Alfonso Guillén Zelaya para rendir honor a Honduras en los desfiles patrios

Ocho palillonas y los integrantes de la banda marcial ensayan entre dos y tres horas diarias para representar al instituto durante las fiestas patrias

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 14:00
Así se prepara el Alfonso Guillén Zelaya para rendir honor a Honduras en los desfiles patrios

Estudiantes del Instituto Guillén Zelaya ensayan sus presentaciones para los desfiles del 15 de septiembre en Tegucigalpa.

 Foto: David Romero | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con sus uniformes y el color amarillo como distintivo, los estudiantes del Instituto Alfonso Guillén Zelaya se preparan para participar en los desfiles conmemorativos de los 205 años de la independencia patria, el próximo 15 de septiembre.

La institución presentará diferentes cuadros artísticos, entre ellos su banda marcial y un grupo de ocho palillonas, quienes afinan sus pasos, coreografías y melodías para representar al instituto en las calles de Tegucigalpa.

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Las palillonas ensayan diariamente entre dos y tres horas para perfeccionar sus movimientos y lograr coreografías sincronizadas durante su presentación.

Entre ellas se encuentra Zoé Rodríguez, de 14 años, quien participa por segundo año consecutivo como palillona. La estudiante contó a EL HERALDO que disfruta de esta actividad por la alegría que le generan los desfiles y porque le permite combinar su participación con su pasión por el baile.

Zoé Rodríguez, de 14 años, quien participa por segundo año consecutivo como palillona.

Zoé Rodríguez, de 14 años, quien participa por segundo año consecutivo como palillona.

 (Fotos: David Romero | EL HERALDO)

Una preparación que comenzó en enero

Joel Canales, docente encargado de la banda, explicó que los ensayos de la agrupación comenzaron durante la tercera semana de enero. El proceso incluyó la selección de estudiantes de diferentes niveles educativos para conformar los cuadros que participarán en las fiestas patrias.

“Fíjense que es una preparación bien bonita porque como iniciamos primero con una selección de niños de la escuela, de ahí vamos por educación básica, después por cada una de las carreras que hay, para poder tener el tiempo, ya que la banda nosotros solo practicamos viernes y sábado”, detalló.

La banda cuenta con un repertorio amplio que incluye música hondureña y ritmos tropicales. Sin embargo, para los desfiles patrios los estudiantes han reforzado la preparación de piezas de música folclórica hondureña ante los nuevos lineamientos de la Secretaría de Educación.

“Nuestro repertorio es bien amplio. Hablamos de música hondureña, música tropical, música internacional, pero igual nos hemos preparado con nuestra música netamente folclórica para este 15 de septiembre”, explicó Canales.

La banda cuenta con un repertorio amplio que incluye música hondureña y ritmos tropicales.

La banda cuenta con un repertorio amplio que incluye música hondureña y ritmos tropicales.

 (Fotos: David Romero | EL HERALDO)
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Disciplina y talento representa al Guillén Zelaya

El docente señaló que la preparación anticipada responde también a las expectativas que genera la participación del Instituto Alfonso Guillén Zelaya en los desfiles.

“Le damos gracias a Dios porque somos de esos colegios esperados y eso nos hace trabajar con mucho tiempo para seguir siempre dando los espectáculos que damos”, afirmó.

Para Canales, la disciplina ocupa un papel fundamental dentro de la preparación de los estudiantes, junto con el rendimiento académico y el talento artístico.

Con sus ensayos en marcha, los estudiantes del Instituto Guillén Zelaya afinan los últimos detalles de sus coreografías y repertorio para la jornada del 15 de septiembre.

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Redacción web
Sharon Laínez

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