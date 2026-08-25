Al ritmo de la música catracha: Instituto Liceo Heyner Reyes afina detalles para el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras-. Al ritmo del folklore hondureño y motivados por el orgullo patrio, los estudiantes del Liceo Heyner Reyes afinan sus presentaciones para engalanar las calles de Tegucigalpa durante los desfiles del próximo 15 de septiembre, en el marco del 205 aniversario de independencia de Honduras.
Con meses de preparación, los integrantes de los diferentes cuadros trabajan en la disciplina, coordinación y ejecución de sus presentaciones para representar a su institución durante las celebraciones cívicas.
El instituto cuenta este año con 11 palillonas, quienes ensayan dos horas diarias para perfeccionar sus coreografías y movimientos. A la preparación se suman los integrantes de la banda escolar, que trabajan en un repertorio principalmente compuesto por música hondureña.
Palillonas afinan disciplina y coordinación
Haziel Hernández, docente y encargado de las palillonas, explicó que el grupo lleva aproximadamente dos meses de preparación para los desfiles patrios.
“Bueno, para las palillonas principalmente se necesita que ellas sean excelencia académica y que también tengan carisma y belleza. Este año contamos con 11 palillonas y ensayamos dos horas diarias”, detalló.
El docente señaló que las coreografías representan uno de los principales retos para las estudiantes, debido al nivel de coordinación que exige cada presentación.
Además de los movimientos y la técnica de baile, durante los ensayos se trabaja en aspectos como la disciplina, el carisma y la expresión de las estudiantes.
Banda estudiantil apuesta por repertorio hondureño
La banda del Liceo Heyner Reyes también mantiene una preparación constante para llegar en condiciones óptimas a los desfiles. Ovidio Mateo, profesor encargado de la agrupación, explicó que los ensayos comenzaron en marzo con las integrantes de las liras, encargadas de la parte melódica.
“Desde el mes de marzo practicando primero con las liristas, ya que ellas llevan la parte melódica y es la parte que ocupa más trabajo. Al ya tener varias canciones, entonces, comenzamos a acoplar con la parte de percusión”, detalló Mateo.
El instructor explicó que la agrupación dedica varias horas al día a los ensayos, sin descuidar las actividades académicas de los estudiantes.
El repertorio de la banda se ha actualizado para cumplir con las disposiciones de la Secretaría de Educación. Según Mateo, la agrupación ha priorizado las composiciones nacionales para las presentaciones patrias.
“Ahorita hemos estado actualizando el repertorio producto de las normativa que ha dado la Secretaría de Educación. Casi solo hemos estado interpretando canciones netamente hondureñas, pero también interpretamos canciones comerciales para otro tipo de eventos”, explicó.
El profesor recordó que durante el año anterior la banda manejó un repertorio de 45 canciones diferentes, mientras que actualmente trabaja en la actualización de sus piezas musicales.
Además de la ejecución musical, el instructor destacó la importancia de perfeccionar diariamente la coordinación, el oído y la disciplina. Estos elementos adquieren mayor relevancia cuando la banda participa en concursos, donde los jueces pueden identificar errores mínimos en la interpretación.
Con decenas de estudiantes involucrados en los diferentes cuadros, el Liceo Heyner Reyes continúa con sus ensayos para llegar al 15 de septiembre con una presentación que combine música, coreografías, disciplina y elementos de la identidad hondureña.