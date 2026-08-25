Al ritmo de la música catracha: Instituto Liceo Heyner Reyes afina detalles para el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras-. Al ritmo del folklore hondureño y motivados por el orgullo patrio, los estudiantes del Liceo Heyner Reyes afinan sus presentaciones para engalanar las calles de Tegucigalpa durante los desfiles del próximo 15 de septiembre, en el marco del 205 aniversario de independencia de Honduras.

Con meses de preparación, los integrantes de los diferentes cuadros trabajan en la disciplina, coordinación y ejecución de sus presentaciones para representar a su institución durante las celebraciones cívicas. El instituto cuenta este año con 11 palillonas, quienes ensayan dos horas diarias para perfeccionar sus coreografías y movimientos. A la preparación se suman los integrantes de la banda escolar, que trabajan en un repertorio principalmente compuesto por música hondureña.

Palillonas afinan disciplina y coordinación

Haziel Hernández, docente y encargado de las palillonas, explicó que el grupo lleva aproximadamente dos meses de preparación para los desfiles patrios. “Bueno, para las palillonas principalmente se necesita que ellas sean excelencia académica y que también tengan carisma y belleza. Este año contamos con 11 palillonas y ensayamos dos horas diarias”, detalló. El docente señaló que las coreografías representan uno de los principales retos para las estudiantes, debido al nivel de coordinación que exige cada presentación. Además de los movimientos y la técnica de baile, durante los ensayos se trabaja en aspectos como la disciplina, el carisma y la expresión de las estudiantes.

Banda estudiantil apuesta por repertorio hondureño