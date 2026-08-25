Discutió con su padre y este lo mató a machetazos: el caso de Marcelo Laínez en Omoa

Omoa, Cortés.- El consumo de bebidas alcohólicas y una fuerte discusión entre padre e hijo terminaron en tragedia en Omoa (Cortés), donde Marcelo Laínez Hernández murió tras ser atacado a machetazos por su prógenitor. El hecho se reportó en la noche del pasado domingo 23 de agosto en la aldea La Ceibita en la parte alta del sector de Cuyamel. Hernández, de 39 años, se encontraba bebiendo con su padre Dolores, de 82 años. Una hermana de Marcelo dijo a Noticieros Hoy Mismo que su padre "molesto no estaba. Eran problemas de la bebida de ellos dos. Ellos dos tenían discusiones".

Asimismo, aseguró que ella y sus hijos eran amenazados por Marcelo, con quien compartía la misma casa de habitación. La mujer dijo que no tenía certeza del porqué Marcelo la amenazaba. "No sé. Tal vez, ebrio él hablaba tonteras", declaró, describiendo a su hermano como "un peligro" cuando este se encontraba bajo los efectos del alcohol. Respecto a su padre, quien se encuentra prófugo tras cometer el crimen, afirmó que está dispuesta a declarar a favor de él para relatar la versión de los hechos.