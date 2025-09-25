Joven asesina a su padre tras una discusión en Ocotepeque

Concepción, Honduras.-Un hombre perdió la vida en San José de Concepción, Ocotepeque, tras ser atacado por su propio hijo en medio de una acalorada discusión.

De acuerdo con versiones preliminares, el hecho se produjo después de que padre e hijo se enfrascaron en una disputa dentro de la vivienda familiar.

El joven habría atacado primero a su padre con piedras y luego lo hirió con un arma blanca, provocándole la muerte de manera inmediata.