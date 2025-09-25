  1. Inicio
Joven asesina a su padre tras una discusión en Ocotepeque

El ataque ocurrió en San José, Ocotepeque. Vecinos aseguran que existían denuncias previas de violencia en el hogar que desencadenaron en la tragedia

Vecinos de San José, Concepción, Ocotepeque, expresaron consternación tras el crimen en el que un hijo habría asesinado a su propio padre.

Concepción, Honduras.-Un hombre perdió la vida en San José de Concepción, Ocotepeque, tras ser atacado por su propio hijo en medio de una acalorada discusión.

De acuerdo con versiones preliminares, el hecho se produjo después de que padre e hijo se enfrascaron en una disputa dentro de la vivienda familiar.

El joven habría atacado primero a su padre con piedras y luego lo hirió con un arma blanca, provocándole la muerte de manera inmediata.

Vecinos señalaron que el presunto agresor sufría problemas mentales y que existían denuncias previas de violencia en el hogar, pero aseguran que las autoridades no intervinieron a tiempo.

Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La Policía Nacional mantiene un operativo en la zona para dar con su paradero, mientras tanto la comunidad permanece conmocionada por lo ocurrido.

