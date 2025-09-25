Joven asesina a su padre tras una discusión en Ocotepeque

Concepción, Honduras.-Un hombre perdió la vida en San José de Concepción, Ocotepeque, tras ser atacado por su propio hijo en medio de una acalorada discusión.
De acuerdo con versiones preliminares, el hecho se produjo después de que padre e hijo se enfrascaron en una disputa dentro de la vivienda familiar.
El joven habría atacado primero a su padre con piedras y luego lo hirió con un arma blanca, provocándole la muerte de manera inmediata.
Vecinos señalaron que el presunto agresor sufría problemas mentales y que existían denuncias previas de violencia en el hogar, pero aseguran que las autoridades no intervinieron a tiempo.
Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La Policía Nacional mantiene un operativo en la zona para dar con su paradero, mientras tanto la comunidad permanece conmocionada por lo ocurrido.