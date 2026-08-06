"Tuvimos una discusión y me golpeó", hijo agrede a su padre en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Un violento altercado familiar fue registrado en la colonia Sarmiento, La Ceiba, departamento de Atlántida, la mañana del miércoles 05 de agosto, cuando un adulto mayor fue gravemente herido por su propio hijo, quien presuntamente le lanzó una taza de café y luego; lo agredió físicamente.
"Es un hijo rebelde, me atacó. Tuvimos una discusión y me golpeó; anda bajo efectos de la droga. Voy a interponer la denuncia porque esto no se puede quedar así, él no puede estar afuera", declaró el padre del atacante, identificado como Nelson Andino, quien tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Atlántida tras sufrir una herida en su cabeza.
Marta Andino, hermana del agredido, expresó su indignación por el comportamiento del agresor y manifestó su preocupación ante la reincidencia de estos actos de violencia.
"El papá lo mantiene y le hace eso. Ya varias veces lo ha hecho, pero hoy se pasó de los límites. No trabaja y, si trabaja, lo hace para el vicio. Yo quiero que no salga nunca, porque si lo sacan, me dijo que lo va a matar", afirmó.
Versión del agresor
Poco después del incidente, las autoridades policiales capturaron al agresor, identificado con el mismo nombre de su padre (Nelson Darío Andino), quien justificó su accionar al asegurar que actuó en defensa propia.
"Fue en un momento de cólera nada más. Él me estaba golpeando y lo único que hice fue quitármelo de encima. Asumo las consecuencias, yo no he dicho que lo voy a matar. ¿Cómo voy a matar a mi padre si es el abuelo de mis hijos? Cuando salga, le voy a pedir disculpas", manifestó el detenido.
El aprehendido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se le siga el proceso legal correspondiente por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones.