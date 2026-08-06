"Tuvimos una discusión y me golpeó", hijo agrede a su padre en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Un violento altercado familiar fue registrado en la colonia Sarmiento, La Ceiba, departamento de Atlántida, la mañana del miércoles 05 de agosto, cuando un adulto mayor fue gravemente herido por su propio hijo, quien presuntamente le lanzó una taza de café y luego; lo agredió físicamente.

"Es un hijo rebelde, me atacó. Tuvimos una discusión y me golpeó; anda bajo efectos de la droga. Voy a interponer la denuncia porque esto no se puede quedar así, él no puede estar afuera", declaró el padre del atacante, identificado como Nelson Andino, quien tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Atlántida tras sufrir una herida en su cabeza.

Marta Andino, hermana del agredido, expresó su indignación por el comportamiento del agresor y manifestó su preocupación ante la reincidencia de estos actos de violencia.