Asesinan de varios disparos a dos comerciantes en Dulce Nombre de Culmí, Olancho

Olancho, Honduras.- Dos personas fueron asesinadas en el sector La Llorona, en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, la noche del pasado miércoles 5 de agosto. Según información preliminar, las víctimas eran comerciantes.
Las personas asesinadas se dedicaban a la venta de productos plásticos y otros artículos, actividad que realizaban a bordo de un vehículo.
Al ingresar al sector donde ocurrió el crimen, sujetos desconocidos les quitaron la vida de varios disparos.
Hasta el momento, solo una de las víctimas ha sido identificada. Se trata de Ramón Vilmaro Vallejo Huete.
En la escena del crimen se observan los cuerpos de ambas víctimas tendidos sobre una calle de tierra, cerca del vehículo en el que se transportaban.
Una de las víctimas vestía un pantalón jean, camisa blanca de botones y tenis rojos.
La segunda víctima vestía una camisa azul, pantalón café y tenis.
Una de las hipótesis que se maneja es que los comerciantes ingresaron a la zona para vender sus productos; sin embargo, sujetos desconocidos les dispararon sin mediar palabra.
Las autoridades aún no han brindado información sobre el posible móvil del crimen ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.