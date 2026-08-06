Asesinan de varios disparos a dos comerciantes en Dulce Nombre de Culmí, Olancho

Olancho, Honduras.- Dos personas fueron asesinadas en el sector La Llorona, en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, la noche del pasado miércoles 5 de agosto. Según información preliminar, las víctimas eran comerciantes.

Las personas asesinadas se dedicaban a la venta de productos plásticos y otros artículos, actividad que realizaban a bordo de un vehículo.

Al ingresar al sector donde ocurrió el crimen, sujetos desconocidos les quitaron la vida de varios disparos.