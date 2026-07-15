Dos campesinos desaparecidos tras intentar cruzar ríos crecidos por las lluvias en Olancho

Gracias a Dios, Honduras.- Dos personas desaparecidas entre La Mosquitia y el departamento de Olancho son buscadas por organismos de socorro, luego de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias generadas por una vaguada que afecta al territorio nacional.
Testimonios de familiares y personal de socorro indican que los dos campesinos intentaban cruzar los ríos Wampú y Los Mangos, afluentes que desembocan en el río Patuca, cuyo caudal ha experimentado una peligrosa crecida durante los últimos días.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó por 24 horas a alerta amarilla al departamento de Gracias a Dios, mientras que cinco municipios de Olancho permanecen bajo alerta verde: Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí.
El primer reporte de desaparición se recibió a las 10:00 de la mañana del pasado martes. La primera víctima fue identificada como Juan Benigno Rodríguez, residente en las riberas del río Los Mangos.
"Los familiares nos han llamado para solicitar ayuda, ya que desde ayer intentó cruzar el río en su caballo y fue arrastrado por la corriente; temen que prácticamente esté ahogado", manifestó Exzequiel Cruz, subcomisionado de Copeco en la región de La Mosquitia.
En ese mismo sector se reporta la desaparición de una segunda persona; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su identidad.
Gracias a Dios ha sido uno de los departamentos más afectados por la vaguada. El municipio de Wampusirpi es el más golpeado por las inundaciones.
Según datos de las autoridades, hasta ahora, alrededor de 2,000 pobladores han resultado damnificados y al menos 18 viviendas presentan daños estructurales provocados por el agua. Asimismo, se reporta la muerte de al menos 21 cabezas de ganado que fallecieron ahogadas.