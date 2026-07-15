Dos campesinos desaparecidos tras intentar cruzar ríos crecidos por las lluvias en Olancho

Gracias a Dios, Honduras.- Dos personas desaparecidas entre La Mosquitia y el departamento de Olancho son buscadas por organismos de socorro, luego de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias generadas por una vaguada que afecta al territorio nacional.

Testimonios de familiares y personal de socorro indican que los dos campesinos intentaban cruzar los ríos Wampú y Los Mangos, afluentes que desembocan en el río Patuca, cuyo caudal ha experimentado una peligrosa crecida durante los últimos días.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó por 24 horas a alerta amarilla al departamento de Gracias a Dios, mientras que cinco municipios de Olancho permanecen bajo alerta verde: Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí.