Crecida del río Patuca provoca emergencia en Gracias a Dios; hay cientos de familias afectadas

La crecida histórica del río Patuca por las lluvias recientes de un onda tropical en la zona oriental del país ha transformado el paisaje de La Mosquitia en un extenso espejo de agua, dejando a miles de familias enfrentando una de las emergencias más severas registradas en los últimos años en el departamento de Gracias a Dios.
Cientos de familias resultaron damnificadas tras las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento del río Patuca, obligando a muchas personas a abandonar sus hogares para resguardarse en escuelas, iglesias y otros albergues temporales.
Las inundaciones mantienen incomunicadas a varias comunidades de La Mosquitia, donde el acceso terrestre y fluvial se ha complicado, mientras la pista de aterrizaje de la zona permanece inoperativa debido a las condiciones provocadas por el temporal.
Solo en Ahuas, Gracias a Dios, alrededor de 6,530 personas están afectadas en ocho comunidades que enfrentan graves inundaciones, confirmó el alcalde Luis Felipe Ordoñez.
El agua cubrió viviendas, caminos y áreas de cultivo, afectando el sustento de cientos de familias que perdieron por completo sus siembras de arroz, maíz y plátano a causa de las inundaciones.
Equipos técnicos de COPECO realizan Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para identificar el impacto de la emergencia y establecer las prioridades de atención en las comunidades afectadas.
Mientras continúan las lluvias sobre Gracias a Dios, donde se ha decretado alerta verde por 72 horas, las autoridades coordinan el traslado de ayuda humanitaria, una tarea que representa un desafío debido a las condiciones geográficas y al difícil acceso a varias comunidades.
Las evacuaciones continúan en distintos sectores de La Mosquitia para proteger la vida de las familias que permanecían en zonas vulnerables ante el constante aumento del nivel del río Patuca.
La emergencia ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones, que trabajan de forma conjunta para hacer llegar alimentos, agua, medicamentos y otros insumos básicos a las personas afectadas.
La destrucción de cultivos representa un fuerte golpe para la economía de las familias de La Mosquitia, que dependen de la agricultura para su alimentación y generación de ingresos.
Las lluvias persistentes mantienen en alerta a las autoridades, quienes advierten que las condiciones meteorológicas podrían prolongar la emergencia y dificultar aún más las labores de asistencia.
En varias comunidades, el agua alcanzó niveles que obligaron a las familias a abandonar sus pertenencias y buscar refugio, mientras esperan que las condiciones permitan regresar a sus viviendas.
COPECO informó que mantiene un trabajo permanente en la zona afectada, coordinando esfuerzos con instituciones del Estado, gobiernos locales y organismos de cooperación para atender la emergencia.
Las imágenes de comunidades completamente rodeadas por el agua reflejan la magnitud de la crisis que enfrenta La Mosquitia, una región donde el aislamiento dificulta el ingreso oportuno de ayuda.
Las autoridades continúan monitoreando el comportamiento del río Patuca y de las lluvias en Gracias a Dios, mientras mantienen activas las acciones de respuesta para proteger a la población vulnerable.
Con comunidades aisladas, pérdidas agrícolas, evacuaciones y condiciones climáticas adversas, La Mosquitia enfrenta una emergencia humanitaria que requiere una respuesta coordinada para atender a las familias damnificadas y reducir el impacto del desastre.