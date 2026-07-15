Vaguada deja lluvias con tormentas aisladas en gran parte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en altura continuará influyendo sobre las condiciones atmosféricas del país este jueves 16 de julio, favoreciendo lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en varias regiones, acompañados de viento racheado y actividad eléctrica aislada. Las mayores precipitaciones se esperan en las regiones oriental, occidental, central y norte, donde se prevén los acumulados más importantes de lluvia durante la jornada, según el pronóstico de José Pompilio Pavón, pronosticador de turno de Cenaos. En contraste, el sur de Honduras mantendrá condiciones secas, de acuerdo con el reporte meteorológico.

"Continúa la influencia de una vaguada en altura generando cielo medio nublado a nublado, viento racheado, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica aislada, con mayores acumulados de precipitación sobre las regiones oriental, occidental, central y norte. En el sur prevalecen las condiciones secas", explicó Pavón. Respecto al estado del mar, el pronosticador indicó que tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se esperan oleajes entre 1 y 3 pies. En Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 26 C° y una mínima de 18 C°. Para la región central se esperan temperaturas entre los 20 C° y 26 C°, mientras que en la región insular oscilarán entre los 26 C° y 27 C°. En la región norte, los valores previstos serán de 24 C° como mínima y 29 C° como máxima. En la región oriental las temperaturas alcanzarán una máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°. En el sur del país se registrarán los valores más altos, con una máxima de 38 C° y una mínima de 26 C°.