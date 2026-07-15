Cortes de energía programados para este jueves 16 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este jueves 16 de julio de 2026 en varias zonas del Distrito Central, San Pedro Sula y Comayagua. De acuerdo con el boletín del ente energético, las interrupciones se deberán a trabajos de mantenimiento general del circuito y de línea, instalación de equipos de protección.

A continuación el listado de lugares que no tendrán luz por varias horas este jueves, según la ENEE.

Distrito Central: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Colonia Cataluña, residencial San José, Beneficio de Café, Villa Peniel, Promdeca, aldea Río Abajo, Urbanización Villa Madrid, Conetsa, Trituradora de Piedras, Serviverduras, aldea Las Flores, colonia Emanuel, Buen Samaritano, residencial Briceño, residencial Los Olivos y zonas aledañas. Empresa Nacional de Artes Gráficas, colonia Miraflores, Miraflores Norte, Dirección Nacional de Tránsito, Edificios Administrativos, Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Jardines de Miraflores, Plantel de Cemcol, Bodegas del SANAA, CEAD, Cipreses San Ignacio, Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur, Lomas de Miraflores Sur, parte residencial San Ignacio, parte de colonia Tres Caminos, Palmeras de San Ignacio, Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), colonia Luis Landa, Plaza Bancatlán, y zonas

San Pedro Sula, Cortés: de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.

Barrio Barandillas, Grupo Inpono, colonia Honduras (Oeste), barrio La Granja, colonia Smith, colonia Modelo (Oeste), barrio Las Flores (Sureste).

Comayagua: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.