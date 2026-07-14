El Mercado de Oportunidad impulsa inversión en generación de energía

Tegucigalpa.- El mercado eléctrico hondureño se ha consolidado como un sector para nuevas inversiones.

Con la vigencia del Mercado Eléctrico de Oportunidad (MEO), a partir de 2019, varios proyectos de generación de energía están próximos a entrar en operación comercial.

El MEO surge en Honduras con la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), aprobada mediante decreto 404-2013 y publicada en La Gaceta del 20 de mayo de 2014, creando el Mercado Eléctrico Nacional (MEN).

La administración del Mercado de Oportunidad está a cargo del Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El MEO opera bajo el Reglamento de Operación y Administración del Mercado Mayorista (ROM).

Los resultados de los últimos años han sido halagadores: en 2019, la producción nacional de energía fue de 9,277.54 Gigavatios Hora, de los que el MEO vendió 43.71 GWh por 5,042,069.55 dólares, con seis plantas participantes, entre térmicas y renovables.

Las cifras de 2024 fueron inéditas, ya que de la producción nacional alcanzó 10,935.67 GWh, de los que el MEO transó 2,679.82 gigavatios (24.51%) a través de 26 plantas por $450.6 millones.

Para 2025 los resultados fueron menores al lograrse la renegociación de varios contratos: de 10,818.11 GWh de producción de energía, 36 plantas mercantes vendieron 1,013.34 gigavatios (9.37% de la producción nacional) por 131.7 millones de dólares.

A mayo de 2026, el MEO suministró el 16.62% de la producción nacional, por un valor de $51.1 millones, con la participación de 39 plantas.