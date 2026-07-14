El Mercado de Oportunidad impulsa inversión en generación de energía

Tegucigalpa.- El mercado eléctrico hondureño se ha consolidado como un sector para nuevas inversiones.
Con la vigencia del Mercado Eléctrico de Oportunidad (MEO), a partir de 2019, varios proyectos de generación de energía están próximos a entrar en operación comercial.
El MEO surge en Honduras con la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), aprobada mediante decreto 404-2013 y publicada en La Gaceta del 20 de mayo de 2014, creando el Mercado Eléctrico Nacional (MEN).
La administración del Mercado de Oportunidad está a cargo del Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El MEO opera bajo el Reglamento de Operación y Administración del Mercado Mayorista (ROM).
Los resultados de los últimos años han sido halagadores: en 2019, la producción nacional de energía fue de 9,277.54 Gigavatios Hora, de los que el MEO vendió 43.71 GWh por 5,042,069.55 dólares, con seis plantas participantes, entre térmicas y renovables.
Las cifras de 2024 fueron inéditas, ya que de la producción nacional alcanzó 10,935.67 GWh, de los que el MEO transó 2,679.82 gigavatios (24.51%) a través de 26 plantas por $450.6 millones.
Para 2025 los resultados fueron menores al lograrse la renegociación de varios contratos: de 10,818.11 GWh de producción de energía, 36 plantas mercantes vendieron 1,013.34 gigavatios (9.37% de la producción nacional) por 131.7 millones de dólares.
A mayo de 2026, el MEO suministró el 16.62% de la producción nacional, por un valor de $51.1 millones, con la participación de 39 plantas.
El Mercado de Oportunidad
Para Guillermo Peña Panting, gerente de la ENEE, el MEO es una vía alterna para suministrar energía al sistema interconectado nacional.
Agrega que se caracteriza por el pronto pago a los generadores respecto al mercado de contratos, lo que hizo que varios generadores migraran al Mercado de Oportunidad.
Asegura que en el MEO hay mayor fluctuación en precios, lo que ha encarecido los costos de la energía a la ENEE. Según el CND, el precio en el MEO oscila entre cero y 43 centavos de dólar por kilovatio hora.
Para Alejandro Dumas, consultor en temas de energía, el MEO no debería anclar inversiones de largo plazo de nuevas plantas.
Según el gerente de la ENEE, las transacciones de energía en el MEO deben ser 20% como máximo, no obstante, en el pasado llegó al 55%.
Desarrollo
Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), sostiene que ante la falta de licitaciones se incrementó la dependencia del MOE, concebido para la venta de excedentes y transacciones de corto plazo entre agentes.
Añade que “su importancia radica en que cubre una proporción considerable de la demanda que debería estar respaldada mediante contratos de largo plazo”.
Considera que el marco legal del sector eléctrico requiere de cambios para incentivar las inversiones.
Samuel Rodríguez, experto en energía, dice que el objetivo del MEN era separar el sector en agentes: transmisores, generadores, distribuidores, comercializadores y consumidores calificados.
No obstante, los agentes generadores son los únicos que lograron desarrollarse. Explica que el MEO recibe la energía de las plantas que vencieron sus contratos con la ENEE; además, se han incorporado nuevas plantas que se construyeron como inversión para entrar al Mercado de Oportunidad.
Rodríguez sostiene que en la actualidad hay cerca de 200 megavatios en plantas solares que entrarán a operar al MEO. El experto lamenta que no se haya desarrollado el MEN, en donde la ENEE se mantiene como la protagonista y no como agente.