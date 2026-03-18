ENEE cuenta con suficiente energía para cubrir demanda interna de 2026

Tegucigalpa, Honduras.-La demanda interna de energía y la disponibilidad en el parque eléctrico de Honduras registran cifras positivas que descartan la posibilidad de racionamientos en el presente año.

El primer dato que aleja los apagones es la capacidad instalada del parque eléctrico nacional al crecer de 3,240.9 a 3,517.5 megavatios en el periodo 2024-2025, equivalente a 276.6 megas adicionales.

Salomón Ordóñez, experto en materia energética y asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), explica que la ampliación de la capacidad instalada se debe a plantas de arrendamiento con diésel, estimada en 350 megavatios.

Considera que las probabilidades de racionamientos en el transcurso del año son remotas, sin descartar el impacto que pueda tener el alza de precios de los carburantes en el mercado internacional, ya que el 40% de la capacidad instalada genera con bunker y con diésel.