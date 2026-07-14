Las predicciones de hoy: el trabajo y el amor centran la atención de los signos

Tegucigalpa, Honduras.- Los astros invitan hoy a actuar con prudencia, aprovechar las oportunidades y dejar atrás viejos conflictos. Consulta las predicciones para los 12 signos del zodiaco y prepárate para afrontar el día con la mejor actitud.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los recelos y las envidias laborales llegarán a afectarte en un día marcado por el mal humor y la desconfianza. Deberás echar mano de toda tu entereza para estar a la altura de tu valía profesional. En lo personal, te sentirás fuerte y decidido.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Entrarás en contacto con personas del mundo empresarial que podrían incluirte en alguno de sus proyectos profesionales. Si te has planteado un cambio de casa, ahora puede ser el momento ideal para llevarlo a cabo, los astros te brindan su protección en este aspecto.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Aumento de ingresos procedente de tu trabajo; respirarás un agradable ambiente laboral y disfrutarás de un día cargado de proyectos e ideas interesantes. Cambios de domicilio o profundas transformaciones en el que tienes actualmente.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). La suerte estará hoy de tu parte en todo lo que quieras respecto a las cuestiones del amor. Trazarás el plan más adecuado para llegar hasta donde quieres: éxito en las conquistas y también en las rupturas amigables.

LEO (23 julio - 22 agosto). Alguien de tu entorno laboral puede llegar a perjudicarte si no pones el interés y el cuidado, para que esto no suceda. Quizá tengas que revisar tu comportamiento y corregir alguna actitud. Reflexiona antes de tomar decisiones.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si la insatisfacción en el trabajo se sigue acumulando en tu cabeza, comprobarás que lo mejor es dejar de quejarte con las personas que te quieren y exponer tus quejas o tus ideas directamente a tus jefes. Será el principio de los cambios.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Se aproxima una celebración o fiesta que te ilusiona, y con la que colaboras con todo entusiasmo. En el trabajo alguien puede estar conspirando contra ti lanzando mensajes falsos e implicando a terceras personas. Mantente alerta.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Puedes hallarte en un excelente momento personal, de crecimiento y consecución de objetivos, pero no dejes que el ego te lleve hacia la aniquilación de tus amistades. Muéstrate, como siempre, prudente y accesible.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que estar muy atento a tus propios intereses profesionales, no sólo a los de tus superiores; si tienen alguna propuesta que hacerte, procura que no se quede sólo en lo verbal, que quede por escrito, y tómate un tiempo para meditarla.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tus ingresos aumentarán a partir de estos días, lenta pero notablemente, especialmente si vives con familia, porque alguien de la misma comenzará a aportar algo a la bolsa común. Puedes empezar a soñar con mejoras de la casa.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Posibilidad de éxito en el trato directo con las personas de las que depende tu negocio. Encontrarás la forma de atraer su interés y ofrecer el servicio que necesitan en ese momento. Si sigues así, tu carrera en la empresa será imparable.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendrás que ser tú quien dé el primer paso si buscas cambios significativos en tu vida. Habrá opciones, pero no irán a buscarte a casa. La vida sigue ahí afuera, y tendrás que salir a vivirla.